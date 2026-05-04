"Tijjani Reijnders, Manchester City'den ayrılmaya hazırlanıyor"

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, Tijjani Reijnders ile ciddi olarak ilgileniyor. Manchester City'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kadro dışı kalmış gibi görünüyor ve bu durum olası bir transferin önünü açıyor. İtalyan dev kulübü durumu yakından takip ediyor ve bir hamle yapmayı düşünüyor.

Reijnders, İngiltere'de güçlü bir başlangıç yaptı, ancak Şubat ayından bu yana geleceği önemli ölçüde değişti. Hollanda milli takım oyuncusu, son dokuz maçın altısında yedek kulübesinde oturdu ve 14 Mart'tan bu yana Premier Lig'de hiç forma giymedi. Ancak Reijnders, geçtiğimiz Cumartesi günü Southampton'a karşı kazanılan FA Cup maçında (2-1) 85 dakika oynadı.

Juventus'un ilgisi birdenbire ortaya çıkmadı. Kulüp, Serie A'ya hızla uyum sağlayabilecek ve uzun bir adaptasyon süresine ihtiyaç duymayacak oyuncular arıyor. Reijnders, AC Milan'daki etkileyici geçmişi sayesinde bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.

Yine de transfer, Juventus için hiç de kolay değil. Manchester City'nin orta saha oyuncusu için yaklaşık yetmiş milyon euro (bonuslar dahil) ödediği söyleniyor; bu, Juventus'un kolayca karşılayabileceği bir rakam değil. Kulüp, kaynaklarını dikkatli bir şekilde birçok pozisyona dağıtmak zorunda.

Bu nedenle, perde arkasında yaratıcı çözümler aranıyor. Bir kiralama anlaşması, takas veya başka bir mali açıdan avantajlı formül anahtar olabilir. La Gazzetta'nın bildirdiğine göre, şimdilik sadece aracılar aracılığıyla ön görüşmeler yapılıyor.