Tijjani Reijnders, kendisinin başrolde olduğu ve internette hızla yayılan görüntülere oldukça gizemli bir şekilde tepki gösterdi

İngiltere'de, FA Cup yarı finalinde Nico Gonzalez'in galibiyet golünün hemen ardından Pep Guardiola'nın Tijjani Reijnders'e koşarak sarılmasını gösteren dikkat çekici görüntüler dolaşıyor. Hollandalı oyuncu o anda çoktan oyundan çıkmıştı.

Cumartesi öğleden sonra Southampton, 80. dakikada aniden öne geçince maçı kazanacak gibi görünüyordu. Ancak son dakikalarda Jérémy Doku ve Gonzalez'in attığı iki golle The Citizens galip geldi.

Reijnders, Manchester City'de ilk 11'de maça başladı. 86. dakikada Guardiola tarafından oyundan alındı. Onun yerine Bernardo Silva oyuna girdi.

Değişiklikten bir dakika sonra Gonzalez uzak mesafeden golü attı. Saha kenarında duran Guardiola, Reijnders'i kucaklamak için yedek kulübesine koştu.

Maçtan sonra Sky Sports, Reijnders'e bu tuhaf görüntüleri sordu. "Hemen bana geldi. Ne dedi mi? Bu aramızda kalacak."

Reijnders, geçen yaz 50 milyon euroya AC Milan'dan transfer olmuştu. İngiltere'deki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı, ancak sezon ilerledikçe giderek daha sık yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.