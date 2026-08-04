Tijjani Reijnders’e somut ilgi var: Manchester City 64 milyon euro istiyor

Tijjani Reijnders, Manchester City'den yalnızca bir sezon sonra ayrılabilir. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Nottingham Forest'ın Hollanda Milli Takımı oyuncusuna ciddi ilgi gösterdiğini bildirdi.

Reijnders, geçen yaz AC Milan'dan 55 milyon euro karşılığında transfer olmuştu ve burada tartışmasız yıldızlardan biriydi. Zwolle doğumlu oyuncu Manchester'da da iyi bir başlangıç yaptı, ancak yavaş yavaş kulübeye çekildi.

28 yaşındaki Reijnders'ın Etihad Stadyumu ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar sürüyor. Enzo Maresca, bu yaz kulüp efsanesi Pep Guardiola'nın halefi olarak göreve geldi.

Maresca'nın Reijnders hakkında ne düşündüğü net değil. Ancak Nottingham, Reijnders'la somut şekilde ilgileniyor ve onu kısa listesine eklemiş durumda.

Forest'ın, The Daily Mail haberine göre 64 milyon euro bonservis bedeli biçilen Reijnders için ciddi bir yatırım yapması gerekecek. Böylece City, daha önce Newcastle United ve Atlético Madrid ile de anılan eski AZ oyuncusundan küçük bir transfer kârı elde etmiş olacak.

Reijnders, geçen sezon City formasıyla toplam 2810 dakika sahada kaldı. Bu süreçte beşi Premier League'de olmak üzere yedi gol attı ve sekiz asist yaptı.

Nottingham, Xaver Schlager'i (RB Leipzig, bonservissiz) kadrosuna katarak zaten bir merkez orta saha transferi yaptı. Buna karşılık yıldız oyuncu Elliot Anderson takımdan ayrıldı ve tam 135 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.