Tijjani Reijnders, salı günü Saudi Pro League'de kulübü Al-Qadsiah'a son anda galibiyeti getirdi. Hollandalı orta saha oyuncusu, uzatma dakikalarının altıncısında Al-Taawon karşısındaki tek golü attı: 0-1.

Al-Qadsiah maçın neredeyse tamamında üstün taraftı ancak bir türlü golü bulamadı. Bu yüzden karşılaşmanın 0-0 biteceği uzun süre düşünüldü.

Beş dakikalık uzatma süresinde de Al-Qadsiah'ın golü bulamayacağı düşünülüyordu ancak son atak 0-1'lik golü getirdi. Kaleye yaklaşık on beş metre mesafede topla buluşan Reijnders, sert bir vuruşla topu alt köşeye gönderdi.

Bu gol, yazın Manchester City'den 61 milyon euro karşılığında transfer olan Zwolleli futbolcunun şu anki kulübü adına tüm kulvarlardaki altıncı golüydü.

Al-Qadsiah ayrıca 10 maçta topladığı 25 puanla Suudi Arabistan liginin lideri oldu. Al-Taawon ise 17. sırada ve çok daha kötü durumda.

Öte yandan ikinci sıradaki Al-Hilal (9 maçta 24 puan) ve Al-Nassr (8 maçta 19 puan), Al-Qadsiah'tan daha az maç oynadı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde Reijnders'ın takımını yakalayabilir, hatta geçebilirler.