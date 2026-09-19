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Venezia FC v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Jonathan van Haaster
Çeviri:

Tijjani Noslin ve Kenneth Taylor, Lazio’nun AS Roma ve Inter’i yakaladığı galibiyette kritik rol oynadı

Venezia - Lazio
Venezia
Lazio
Serie A

Lazio, mükemmel sezon başlangıcını cumartesi akşamı yakışır şekilde sürdürdü. Roma ekibi, Tijjani Noslin'in golünün de katkısıyla Venezia'yı deplasmanda 0-2 mağlup etti ve beş maç sonunda liderler AS Roma ve Inter ile aynı puana (13) ulaştı.

İlk yarıda galibiyet henüz çok uzaktı; Venezia, kaleci Christos Mandas'ın geç müdahalesi sonrası penaltı kazandı. John Yeboah sorumluluğu aldı ancak Mandas, yaptığı hatayı harika bir kurtarışla fazlasıyla telafi etti.

İlk yarı sonunda skorun 0-0 olması nedeniyle Lazio kesinlikle şikâyet etmemeliydi. Kaçan penaltının ardından ev sahibi ekip, Thórir Helgason ve yine Yeboah ile iki büyük fırsattan daha yararlanamadı. Mandas, Biancocelesti'yi ayakta tuttu.

İkinci yarıda ise Lazio golü buldu. Kenneth Taylor burada kritik bir rol oynadı; ceza sahasında çabuk dönerek doğrudan rakibinin faul yapmasını sağladı. Ardından verilen penaltıyı Mattia Zaccagni gole çevirdi.

Bir saat dolarken Noslin de sahneye çıktı. Amsterdamlı forvet, Nuno Tavares'ten mükemmel bir pas aldı ve eski Volendam kalecisi Filip Stankovic'in arkasına sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Bu, Noslin'in Lazio formasıyla üst üste ikinci Serie A maçında da ağları sarsması oldu. Geçen hafta eski Fortuna Sittard oyuncusu, AC Milan ile oynanan kritik maçta attığı golle de büyük değer yaratmıştı (2-2).

Lazio, Serie A'ya milli ara sonrasında sahasında AC Monza karşısında devam edecek. Hâlâ puansız son sıradaki Venezia'yı ise bir sonraki haftada yine son derece zorlu bir görev bekliyor: Atalanta deplasmanı.


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