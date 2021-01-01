Tigres 2-1 Ulsan Hyundai | Andre Gignac Tigres'i yarı finale taşıdı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk yarı finalist, Ulsan Hyundai ekibini 2-1 yenen Tigres oldu.

17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası, CONCACAF şampiyonu Tigres ile Asya Şampiyonlar Ligi galibi Ulsan Hyundai ikilisini buluşturan 2. tur maçıyla başladı.

Katar'ın Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta gülen Meksika ekibi Tigres oldu.

Güney Kore temsilcisi 24. dakikada Kim Ki-Hee'nin golüyle öne geçse de Tigres'in Fransız yıldızı Andre Gignac'ın 38. ve 45+5. dakikalarda attığı gollerle takımını yarı finale taşıdı.

Tigres 7 Şubat'ta Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras ile karşılaşacak.