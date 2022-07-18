Orta saha, yanlış tespit sonucunda Milano'da silahlı polis tarafından durduruldu ve arandı

Chelsea'den Milan'a kiralanan Tiemoue Bakayoko, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı.

Fransız orta saha oyuncusu, bir arkadaşıyla birlikte İtalyan kentinden geçerken Milanlı polisler tarafından durduruldu ve arandı.

Milano'daki yetkililer tarafından doğrulanan söz konusu olayın temmuz başında meydana geldiği ancak videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından yeni ortaya çıktığı söyleniyor.

Bakayoko'ya ne oldu?

27 yaşındaki kişi, arkadaşıyla birlikte, silahları çekilmiş polis tarafından durduruldu ve üstleri arandı.

Yanlış arabanın hedef alındığı çabucak tespit edildi ve ilgili memurlar, aranan bir suçluyla değil, profesyonel bir sporcuyla uğraştıklarını fark ettiler.

Olay, İtalyan polis teşkilatının ırkçılık suçlamalarıyla tartışmalara yol açtı. Ancak Milano Polis Merkezi, Bakayoko'yu içeren olayın bir yanlış kimlik vakası olduğunu söylüyor.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022

Kendilerine yöneltilen ırkçılık iddialarına yanıt veren emniyet, şu açıklamayı yaptı:

"Kontrol, Bakayoko ve diğer yolcunun tesadüfen [polis tarafından aranan kişilerin] tanımlarına mükemmel bir şekilde uyması nedeniyle başlatıldı ve elbette polis memurunun yanlış bir kişiyi durdurduğu anlaşıldıktan sonra sona erdi."

Milan olayın farkında ve kendi cevabını almak için yerel polisle temasa geçti.

Bakayoko şu anda kendisini, Milanda kiralık olarak ikinci sezonuna hazırlıyor. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Serie A şampiyonundaolmak için 18 maçta forma giydi.