Manchester United orta saha oyuncusu Belçikalı Youri Tielemans, kulübün 2015 yılından bu yana yaşadığı en kötü olumsuz sonuç serisinin ortasında, yönetimin Michael Carrick'in takımın teknik direktörü olarak görevine devam etmesi kararından Manchester United oyuncularının büyük bir memnuniyet duyduğunu doğruladı.

Beklentiler büyük ölçüde, Carrick'in bu sezon Premier Lig'de görevden alınacak ilk teknik direktör olacağı yönündeydi. Bu beklentiler, kendi sahasında Bournemouth karşısında alınan ağır 3-0'lık yenilginin ardından ortaya çıkmıştı. Söz konusu mağlubiyet ise Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında yaşanan bir diğer hayal kırıklığı yaratan 4-1'lik yenilginin peşinden gelmişti.

Ancak Manchester United yönetimi aceleci bir karar almamayı tercih ederek, 2006 ile 2018 yılları arasında kulübün formasını bir oyuncu olarak giyen Carrick'e, rotayı düzeltmesi ve işleri yeniden rayına oturtması için yeterli zamanı tanıdı.

Kendi cephesinde, yaz transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek için yapılan üç transferden biri olarak Aston Villa'dan United'a katılan Tielemans, Carrick'in varlığının, hayaller sahnesi "Old Trafford"a transfer olma kararının ardındaki başlıca sebeplerden biri olduğunu açıkladı.

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"TNT Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda Tielemans şunları söyledi: "Buraya kısmen onun sayesinde geldim, çünkü benim burada olmamı ve takıma yardım etmemi istiyordu."

Soyunma odasının teknik direktöre verdiği desteği vurgulayarak şunları ekledi, ESPN sitesinin aktardığına göre: "Bu yüzden kalmasından çok memnunum, takımın tamamı da ani bir değişiklik istemiyor. Mevcut durumdan daha fazla istikrarsızlığa yol açacak köklü bir değişiklik istemiyoruz; aksine istikrara, sıkı çalışmaya devam etmeye ihtiyacımız var ve işler bir noktada daha iyiye doğru değişecek."

Hatırlatmak gerekirse, Manchester United tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçta hiçbir galibiyet elde edemedi ve şu anda Premier Lig puan tablosunda 7 puanla 16. sırada yer alıyor; küme düşme hattının ilk basamağında bulunan Nottingham Forest'ın bir puan önünde.

Manchester United, yarın cumartesi günü Chelsea ile karşılaşmak üzere deplasmana gittiğinde rotayı düzeltmeyi umuyor. Bu karşılaşma, Premier Lig'in dokuzuncu haftasındaki beklenen zirve mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.