Reklam

14 yaşında profesyonel futbolcu. Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz , Ligue 1 ve Fransız futbolundaki tüm rekorları yeniden yazabilir. Fransız-Portekizli genç, gösterdiği performansla herkesi şaşırtıp basamakları hızla tırmanıyor. Öyle ki takımı Rennes, ona şimdiden A takımda oynaması için sözleşme teklif etmek istiyor. Asıl amaç ise Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen ilgiyi geri çevirmek.

5 Nisan 2012'de doğan Thyméo'nun 15 yaş altı takımında oynaması gerekirken Rennes onu çoktan 19 yaş altı takımına yükseltti; genç oyuncu bu takımla antrenman yapıyor. Maçlara ise 17 yaş altı takımında çıkıyor. Burada üst düzey hareketleri ve ender görülen yeteneğiyle dikkat çekti. Performansı ve potansiyeli Avrupa'da da gözden kaçmadı; İspanya'dan birçok kulüp onunla ilgilenmeye başladı.

Fransız kulübü, herhangi bir riske girmemek ve oyuncuyu elinde tutmak için harekete geçti. Rennes, Ekim 2025'te Thyméo'ya yarı profesyonel bir sözleşme imzalattı. Sözleşme, Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz'un zorunlu eğitimini tamamlayacağı 1 Temmuz 2027'den itibaren yürürlüğe girecek. Bir sonraki günden itibaren Rennes, ona ilk profesyonel sözleşmesini imzalatabilecek. Böylece Thyméo, 15 yaş 3 ayı doldurmadan Ligue 1'in en genç oyuncusu olacak.

Belirtildiği gibi, onu listesine alan çok sayıda takım var. Bunlardan biri de Barcelona. Kulüp, 14 yaşındaki oyuncunun ailevi durumundan da yararlanabilir. Nitekim Rmc'nin yazdığına göre babası İspanya'da iş buldu. Bu durum, oğlunun transferini de kolaylaştırabilir. Benzer bir süreç, 2001'de o dönem 13 yaşında olan Lionel Messi'nin ailesiyle birlikte Katalonya'ya gelişi sırasında yaşanmıştı.

Reklam Reklam

Ancak birçok söylentiye rağmen oyuncu ve yakın çevresi, olası bir transfer yerine Rennes'de kalmayı tercih ettiklerini belirtti. Ne de olsa Breton kulübü, aralarında Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga ve Désiré Doué'nin de bulunduğu genç yetenekleri vitrine çıkarmakta uzman.

Hem Fransız hem de Portekiz vatandaşı olan 14 yaşındaki oyuncu, ofansif orta saha olarak görev yapıyor. Onu Lionel Messi'ye benzetenlerin sayısı da az değil. Arjantinli yıldızla malzeme sponsorları da aynı. Thyméo, küçük yaşlardan itibaren Adidas ile kendi yaşındaki bir oyuncu için nadiren görülen rakamlar içeren önemli bir sözleşmeye imza attı.

Kısacası Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz için her şey çok hızlı gelişiyor. Genç oyuncunun gelecek yıldan itibaren A takıma katılması bekleniyor. Barcelona ve Manchester City şimdilik bunu kabullenmek zorunda. Ancak olağanüstü performansını bir üst seviyede de sürdürürse giderek daha cazip teklifler alacağına şüphe yok.