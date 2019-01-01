THY, Galatasaray'ın Avrupa maçları forma sponsoru oldu

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru belli oldu.

Türk Hava Yolları (THY), Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon , Paris Saint Germain ve ile A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk maçını 18 Eylül Çarşamba günü Club Brugge ile oynayacak.