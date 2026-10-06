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Thunder vs Spurs ticketsGetty Images
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Thunder - Spurs biletleri nasıl alınır: NBA tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Thunder ile Spurs maçının biletlerini tam olarak böyle alabilirsiniz

Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı kapışması, modern basketboldaki en heyecan verici genç rekabetlerden biri olarak öne çıkıyor. Ligin en dinamik ekiplerinden ikisini karşı karşıya getiren ve Shai Gilgeous-Alexander ile Victor Wembanyama gibi süperstarların başı çektiği bu eşleşmede, iki takım arasındaki her mücadele yüksek tempolu aksiyon ve potadan potaya üst düzey rekabet sunuyor.

GOAL, maç takvimi, fiyatlandırma ve biletlerinizi bugün nasıl satın alabileceğinizle ilgili tüm gerekli ayrıntıları sunuyor.

Thunder vs Spurs ne zaman?

Tarih ve saat

Karşılaşma

Konum

Biletler

20 Ekim 2026 Salı, 20:30 CDT

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs

Frost Bank Center, San Antonio, Teksas

Biletler

Thunder vs Spurs biletleri nereden alınır?

San Antonio Spurs'ün iç saha maçlarının resmi biletleri öncelikli olarak resmi Ticketmaster portalı ve resmi San Antonio Spurs takım internet sitesi üzerinden dağıtılıyor. Sezonluk bilet yenilemelerinin yüksek olması ve taraftar kulübüne ayrılan özel kontenjanlar nedeniyle, Batı Konferansı'nın üst düzey rakipleri için birincil genel satışlar hızla tükenebiliyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Thunder vs Spurs biletleri ne kadar?

Frost Bank Center'daki standart normal sezon maçları için birincil gişe tarafından açıklanan resmi liste fiyatları, üst balkon koltuklarında yaklaşık 35 ila 50 dolar seviyesinden başlıyor; rakibe olan talebe bağlı olarak alt tribün kenar çizgisi koltuklarında ise 250 dolar veya daha üzerine çıkıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunuyor. Giriş seviyesi ilanlar ise yaklaşık 82 ila 129 dolar arasında başlıyor.

Thunder vs Spurs hakkında bilmeniz gereken her şey

San Antonio, Teksas'taki Frost Bank Center, 18.000'den fazla taraftar kapasitesi ve üst düzey görüş açılarıyla bu Batı Konferansı maçına ev sahipliği yapıyor. Taraftarlar, hava atışı öncesinde salon koridorları boyunca premium yiyecek içecek alanlarını, ürün mağazalarını ve enerjik maç öncesi etkinlikleri deneyimleyebilir.


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