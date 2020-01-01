Thorgan Hazard: Haaland çok fazla gol attı

Dortmund'un Belçikalı oyuncusu, Mönchengladbach maçının ardından takım arkadaşıyla ilgili yorumlarda bulundu.

'nın 25. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Borussia 'ı 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alan Dortmund'un gollerini Thorgan Hazard ve Achraf Hakimi kaydetti.

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Hazard'ın attığı golde asist son dönemin en formda isimlerinden biri olan Erling Haaland'dan geldi.

Daha fazla takım

Karşılaşmanın ardından Sky Sports Almanya'ya açıklamalarda bulunun Hazard, takım arkadaşı hakkında şakayla karışık bir şekilde "Haaland'ın asist yapması gerekiyor, çok fazla gol attı. Daha önce ben ona asist yapmıştım. Şimdi durum 1-1 oldu. " ifadelerini kullandı.

Eski takımının karşısına çıkmasını da değerlendiren Hazard "Benim için çok özel bir yer. Ayrıldığımdan beri ilk defa buraya dönüyorum. Burada harika anılarım var. Herkesi çok seviyorum. Ama şu an Dortmund için oynuyorum ve kendi takımım için oynamak zorundayım" şeklinde konuştu.