Thorgan Hazard: Haaland çok fazla gol attı
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti.
Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alan Dortmund'un gollerini Thorgan Hazard ve Achraf Hakimi kaydetti.
Hazard'ın attığı golde asist son dönemin en formda isimlerinden biri olan Erling Haaland'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından Sky Sports Almanya'ya açıklamalarda bulunun Hazard, takım arkadaşı hakkında şakayla karışık bir şekilde "Haaland'ın asist yapması gerekiyor, çok fazla gol attı. Daha önce ben ona asist yapmıştım. Şimdi durum 1-1 oldu. " ifadelerini kullandı.
Eski takımının karşısına çıkmasını da değerlendiren Hazard "Benim için çok özel bir yer. Ayrıldığımdan beri ilk defa buraya dönüyorum. Burada harika anılarım var. Herkesi çok seviyorum. Ama şu an Dortmund için oynuyorum ve kendi takımım için oynamak zorundayım" şeklinde konuştu.