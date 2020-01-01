ÖZEL RÖPORTAJ | Thompson: Tugay gördüğüm en iyi futbolculardan biriydi

Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden en önemli isimlerden biri olan Tugay Kerimoğlu'na eski takım arkadaşından büyük övgü.

Blackburn Rovers'ın eski oyuncusu David Thompson, Tugay Kerimoğlu'na övgüler yağdırdı.

2001 - 2009 yılları arasında formasını terlettiği Blackburn'de sembol isimlerden biri olmayı başaran Tugay bugün hâlâ İngiliz ekibinin taraftarlarınca iyi hatırlanan isimlerden biri.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncularından biri olan Tugay Kerimoğlu ile 2002 - 2006 yılları arasında birlikte oynayan Thompson, Goal'e verdiği özel röportajda eski takım arkadaşını öve öve bitiremedi.

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Tugay'ın gördüğü en iyi futbolculardan biri olduğunu söyleyen Thompson, ""Ne oyuncu ama! Onunla oynayana kadar ne kadar iyi bir futbolcu olduğunun farkında değildim. Tugay bir fenomen. Blackburn'e 30'lu yaşlarında geldi. Eğer daha erken gelmiş olsaydı Premier Lig'in büyük kulüplerinde oynar ve büyük etki yaratırdı, hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.

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"Tugay bizim Pirlo'muzdu"

Türk yıldızı, İtalyan futbolcu Andrea Pirlo'ya benzeten Thompson, "Tugay bizim Pirlo'muzdu. Ben Pirlo'ya karşı da oynadım bu arada, biliyorum yani, Tugay da o seviyedeydi. Onu çok seviyordum." dedi.

David Thompson, Tugay Kerimoğlu'yla ilgili sözlerini "Tugay'la ilgili tek problemim takım savunmasında yeterince koşmamasıydı. Devre aralarında bu konuda çok tartışırdık. Bir futbolcu olarak gördüklerim en iyilerinden biriydi!" diyerek tamamladı.

Futbol hayatına 'da başlayan Tugay Kerimoğlu, Avrupa'da ve Blackburn formalarını terletti. Tugay, İngiliz ekibiyle 8 sezonda 247 maça çıktı, 13 gol attı.