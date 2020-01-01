Thomas Tuchel: Şampiyonlar Ligi büyük futbolculara göre bir yer

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig'i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu.

, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig'i 3-0 yenerek adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımının performansından memnun olduğunu belirterek RMC Sport'a şunları söyledi:

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"Takımım kalitesini, hırsını ve kararlılığını gösterdi. Kazanmayı hak ettik. Çok gergindim ve üzerimde baskı hissettim. Bu baskıya alışkın futbolcularım var. Rakibe çok fazla odaklanmamak gerek, gücümüzü de göstermeliyiz. Takımım da bunu başardı."

Daha fazla takım

"Planımız, oyun prensiplerimizi korumak, boşlukları kontrol etmek ve Di Maria, Mbappe ile Neymar'ın hızını kullanmaktı. Bu turnuva büyük futbolcular içindir."

ve arasında oynanacak yarı finalin galibi ile finalde karşılaşacak olan Tuchel, "Maçı oyuncularım ve ekibimle izleyeceğim, keyifli olacak. Bayern'in favori olduğunu biliyoruz ama futbol bu, hiçbir şeyden emin olamazsınız. Final maçı, kariyerimin en zorlu mücadelesi olacak" dedi.