Thomas Tuchel, pek çok İngiliz'in ona affetmeyeceği bir röportaj verdi: 'Pişman değilim'

Thomas Tuchel, Dünya Kupası’nda İngiltere ile Arjantin arasında oynanan yarı final maçında (1-2 mağlubiyet) yaptığı taktiksel değişikliklerden pişmanlık duymuyor. Alman milli takım teknik direktörü, maçın ardından BBC’ye böyle konuştu.

Çarşamba akşamı İngiltere, Anthony Gordon’un Arjantin’e attığı açılış golünün ardından, baskıyı sürdürmek yerine erken bir aşamada defansif bir taktik benimsemeyi tercih etti.

85. dakikada Enzo Fernández, ceza sahası dışından attığı golle İngiltere'nin planlarını bozdu. Üstüne üstlük, uzatma dakikalarında Lautaro Martínez de Arjantin'in ikinci golünü kafayla attı.

İngiliz futbolseverler Tuchel’e kitlesel olarak öfkeli, ancak Alman teknik adam tüm eleştirilere katılmıyor. “Çok hayal kırıklığına uğradık. Hedefe çok yakındık, ancak golümüzün ardından fazla pasif kaldık. Seviyemizi koruyamadık. Karşımıza çok sayıda orta, pozisyon ve şut yağdı.”

“Boşlukları kapatmak için beş kişiyle defansa çekildik, çünkü her hava topu mücadelesini onlar kazanıyordu. Takıma yardımcı olmaya çalıştım, ama nihayetinde sorumluluk milli takım teknik direktöründedir. Sahada bir karar vermem gerekiyor ve sorumluluğu üstleniyorum.”

“Maçın gidişatı tamamen değişti, bu yüzden tartışmaları anlıyorum. Maçtan sonra şüphesiz her şeyi daha iyi bilen birçok teknik direktör vardır,” dedi Tuchel. Sözlerini, bu Dünya Kupası’nın başlarında Ronald Koeman’ın sözlerini anımsatan bir mesajla noktaladı.

“Pişman değilim, en azından şu anda değil. Çok yakındık, öne geçmeyi hak etmiştik. O ana kadar en iyi maçlarımızdan birini, belki de en iyisini oynadık. Özellikle bu koşullar altında. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı,” diye sözlerini tamamladı Tuchel.