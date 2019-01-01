Thomas Tuchel: Neymar, PSG'den ayrılmak için elinden geleni yaptı

Thomas Tuchel, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yaz transfer dönemi boyunca konuşulan Neymar- ilişkisine dair bir açıklamada PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den geldi.

Alman teknik direktör, Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya dönebilmek için elinden geleni yaptığını ancak bu sezon 'de profesyonel bir şekilde çalışacağını söyledi.

Neymar daha önce yaptığı açıklamalarda eski takım arkadaşları ve Luis Suarez ile bir araya gelmeyi istediğini açıkça belirtmişti. Brezilyalı yıldız, bu açıklamalardan sonra PSG formasıyla çıktığı ilk maçta taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Tuchel, DAZN'a verdiği demeçte taraftarlarını öfkesini anladığını belirterek, Neymar'ın bir profesyonel olmaya devam ettiğini ve kulüp için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti:

"Neymar burada kalmak istemedi ve ayrılmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu davranışları nedeniyle taraftarların gözünde popülerliğini yitirdi. Taraftarların öfkesini anlayabiliyorum."

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Deneyimli teknik direktör, Neymar'ın karşılaşmalarda oynamaması gibi bir durumun olmadığını ve takım için önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi:

"Asla oynatmama gibi bir tereddütüm olmadı. Aramızda yine de bir teknik direktör-futbolcu ilişki var. Bu yüzden oynamasına izin vermek benim için kolay oldu. Her zaman profesyonel bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Sanırım bu karar onun için de rahatlatıcı oldu, her ne kadar isteklerinin dışında olsa bile."

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alan Paris Saint-Germain, 18 Eylül Çarşamba günü sahasında 'i konuk edecek. Neymar, cezası nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak.