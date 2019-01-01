Thomas Tuchel: Marco Verratti, Galatasaray karşısında oynayabilir

İtalyan yıldızın sakatlığı hakkında konuşan Tuchel, oyuncusunun çarşamba gecesi hazır olmasını umduklarını belirtti.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında Parc des Princes'te 'ı ağırlayacak olan PSG'de Marco Verratti'nin sakatlığı hakkında konuşan Tuchel, oyuncusu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Verratti'nin Galatasaray karşısında oynama ihtimalinin bulunduğunu kaydeden Alman teknik direktör, "Onun varlığı elbette çok şeyi değiştiriyor. Takıma kalite ve kişilik katıyor. Her zaman %100'ünü veriyor. Sahaya olumlu anlamda çok fazla etkisi var ve daima pozitif düşünen bir kişiliğe sahip. Ama sakatlığı yüzünden ona dikkat etmeliyiz" yorumunu yaptı.

Verratti'nin 'e karşı çok sert bir 90 dakika oynadığını belirten Tuchel, İtalyan oyuncunun Galatasaray'a karşı da hazır duruma gelmesini umduklarını söyledi.