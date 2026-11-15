Thomas Tuchel, İngiltere'nin pazar günü Madrid'de İspanya'ya karşı oynayacağı Uluslar Ligi'ndeki belirleyici maçın 23 kişilik kadrosuna Jarrad Branthwaite'i almadı. Sonradan kadroya çağrılan Dan Burn ve James Hill, artık Everton savunmacısının önünde görünüyor. Ezri Konsa ve Djed Spence'in dünya şampiyonuyla oynanacak maç öncesinde yeniden oynayabilecek duruma gelmesiyle James Garner ve Josh King de kadro dışında kaldı.

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Branthwaite, Garner ve King, İspanya maçı kadrosuna alınmadı

İngiltere, İspanya'ya 26 oyuncuyla gitti ancak UEFA kuralları Uluslar Ligi maçlarında maç kadrosuna yalnızca 23 oyuncu alınmasına izin veriyor. Bu nedenle Tuchel kadroyu daraltmak zorunda kaldı. Perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'a karşı alınan 2-1'lik galibiyeti kaçıran Konsa ve Spence'in dönüşü, savunmadaki forma rekabetini artırdı.

Daily Mail'e göre, ilk kadroda yer almayan ancak geçen hafta kadroya eklenen Burn ve Hill, tercih sıralamasında Branthwaite'in önüne geçti. Branthwaite, Tuchel yönetiminde iki kez oyuna sonradan girdi ve toplam 28 dakika süre aldı.

Tuchel, Branthwaite hakkındaki şüphelerini açıkladı

Tuchel'in şüphelerine dair bir işaret, Hırvatistan maçından önce Branthwaite'in İngiltere'nin oyun tarzına uygunluğunu sorgulamasıyla gelmişti. Teknik direktör, "Jarrad Branthwaite çok iyi iş çıkarıyor ama Everton'daki oyun tarzı, bizimkinden çok farklı" dedi.

Tuchel, Hırvatistan karşısında Burn'ü Branthwaite'e tercih etti ve kararını şöyle açıkladı: "Dan Burn'ün antrenmanda hemen sesini duyurduğunu görebiliyorsunuz. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle'da geçirdiği son iki sezondan dolayı, önde baskı ve adam adama markaj uyguladıkları bu oyun tarzına daha alışkın."

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Garner, Hırvatistan maçındaki kısa performansının üzerine koyma fırsatını kaçırdı

Garner, Hırvatistan karşısında 77. dakikada Declan Rice'ın yerine oyuna girdi ve İngiltere formasıyla ilk golünü attığını düşündü ancak VAR, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Şimdi ise dünya şampiyonlarına karşı bu kısa performansının üzerine koyma fırsatını kaçıracak.

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Fulham ile sezona etkileyici bir başlangıç yapan King, İngiltere A Millî Takımı'na ilk kez çağrıldı ancak ilk maçına çıkmak için bekleyişi sürecek. İlk kez çağrılan diğer oyuncular Jobe Bellingham ve Hill kadroda yer alıyor. Hırvatistan karşısında oyuna girdiğinde yuhalanan Ben White da kadroda.

İngiltere'yi Madrid'de ne bekliyor?

Konsa doğrudan ilk 11'e dönebilir. BBC Sport'a göre kalede ise Jordan Pickford'ın yerini James Trafford'ın alması bekleniyor.

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İngiltere, A3 Grubu'nda İspanya'nın üç puan gerisinde ancak gol averajı daha iyi. Bu nedenle galibiyet, grubunu lider bitirmesini ve mart ayında A Ligi'nin başka bir grubundaki ikinciyle çeyrek final oynamasını sağlayacak.