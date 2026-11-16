Thomas Tuchel, İngiltere’nin pazar gecesi İspanya’yı 3-2 yendiği nefes kesen maçta Elliot Anderson’ın kırmızı kartla oyundan atılması kararına tepki gösterdi. İngiltere, bir kişi eksik kalmasına rağmen müthiş bir performans sergileyerek dünya şampiyonunun 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

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Kırmızı kart Madrid’de son dakikalara gerilim taşıdı

İngiltere, Madrid’de 3-0 öne geçerek kontrolü ele aldı. Ancak ikinci yarıda verilen kritik bir karar, gecenin seyrini değiştirme tehlikesi yarattı. Man City’nin yaz transferi Anderson, Lamine Yamal’a faul yapıp bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

İspanya, bu pozisyonda kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve ardından bir gol daha bularak son dakikaları gerilimli hâle getirdi. Son yarım saati 10 kişi savunma yaparak geçirmek zorunda kalan İngiltere, aralıksız gelen baskıya direndi ve galibiyeti alarak Uluslar Ligi grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Tuchel, “çifte ceza” kararını sorguladı

Maçın ardından konuşan Tuchel, hem penaltı hem de kırmızı kart verilmesine duyduğu tepkiyi dile getirdi. Yorucu geçen son bölümü, İngiltere’nin daha önce Meksika’daki Azteca Stadyumu’nda 10 kişiyle kazandığı maça benzetti.

Tuchel, “Benim için kırmızı karttan sonrası, Azteca’yı yeniden yaşamak gibiydi” dedi. “Bu takıma karşı yarım saat, iki saat gibi geliyor. Kalite dolu bir takım. İkinci golün geleceğini görüyorsunuz ve ardından dayanmanız gereken çok, çok uzun bir süre kalıyor. Durum böyle.

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“Kırmızı kart olmasa net bir galibiyet alacağımızı gösterdik. Genel olarak harika bir performanstı. Daha iyi takım bizdik. Baştan sona müthiş bir performans sergiledik. Kırmızı kart ve penaltı her zaman büyük bir karardır. Bunun neden çifte ceza olduğunu anlamam gerekiyor.

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“Sonrasında çok, çok uzun bir 30 dakika geçirdik ama buna odaklanmak istemiyorum. İlk 60 dakikada ortaya koyduklarımızda ve sonuçta çok fazla olumlu şey vardı. Galibiyeti fazlasıyla hak ettik.”

İngiltere’den İspanya’nın tarihi serisini bitiren galibiyet

Hakem kararına ilişkin tartışmanın ötesinde, İspanya’nın evindeki 43 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmek Tuchel’in takımı için önemli bir başarı. İngiltere teknik direktörü, kırmızı karta kadar oyuncularının gösterdiği taktik disiplin ve cesareti övdü.

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Tuchel, “Evet, mesaj veren bir galibiyet aldık” diye ekledi. “Bunu hak ederek aldık. Daha da önemlisi bu. Performansımıza ve sahadaki tutumumuza odaklanmıştık, bunu da yaptık. Takımı ne kadar övsem az.

“Eksiksiz bir performans gerekiyordu, bunu biliyorduk. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk. Top bizdeyken cesurduk, top rakipteyken sabırlıydık. Rakip yarı sahada istekli, kendi yarı sahamızda sabırlıydık ve boşlukları kapattık.

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“Gerekeni yaptık. Takım ruhu ve enerji açısından harika bir performanstı. Futbol kalitesi açısından da en üst düzeydeydi.”

Orta saha oyuncusu Declan Rice da teknik direktörünün gururunu paylaştı ve İngiltere sahada 11 kişi kalsaydı daha fazla gol atabileceğini söyledi: “Kırmızı kart maçın gidişatını değiştirdi. Dürüst olmak gerekirse birkaç gol daha atabilirdik.

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“10 kişi kalmasaydık topa daha fazla sahip olurduk, onların daha fazla öne çıktığını ve daha fazla boşluk bıraktığını görürdük. Sonra da ikinci yarıda gördüğümüz gibi sert müdahaleler gelmeye başlardı. Yarım saat 10 kişi oynadık. 43 maçtır yenilmeyen o takıma karşı 3-2 kazanmak çok büyük bir başarı.”

İngiltere grup liderliğiyle ivme kazandı

Uluslar Ligi grubunda birinciliği garantileyen İngiltere, dünya şampiyonunu kendi sahasında oyun olarak geride bırakabildiğini göstererek yoluna büyük bir özgüvenle devam ediyor. Tuchel şimdi Madrid’deki ilk bir saatte sergilenen üst düzey performansı görev süresinin sonraki aşamasına taşımayı hedefleyecek.