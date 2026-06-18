Thomas Tuchel, İngiltere milli marşı sırasında son derece sinirlendi ve FIFA’ya yalvardı

Thomas Tuchel, İngiltere - Hırvatistan (4-2) maçı öncesinde oldukça sinirlendi. “The Three Lions”ın teknik direktörü, maçın ardından İngiltere milli marşı sırasında yaşadığı anı büyük ölçüde mahveden çok sayıda fotoğrafçıdan şikayet etti.

Tuchel için Hırvatistan ile oynanan Dünya Kupası maçı çok özel bir anlam taşıyordu. 52 yaşındaki Alman teknik adam, kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, DFB-Pokal ve Ligue 1 gibi turnuvaları kazanmış olsa da, daha önce hiç bir Dünya Kupası'nda yer almamıştı.

Bu nedenle Tuchel, Hırvatistan ve özellikle de İngiltere milli marşlarının tadını doyasıya çıkarmaya kararlıydı, ancak bu niyeti kısa sürede suya düştü. “Size bir şey söylemeliyim,” diyen Tuchel, basın toplantısında kendi inisiyatifiyle hayal kırıklığını dile getirdi.

"FIFA'dan milli marş sırasında fotoğrafçıların konumunu değiştirmesini rica ediyorum, çünkü takımımı göremedim. Bugün çok özel bir andı ve ben elli fotoğrafçıdan oluşan bir duvarın önündeydim, hiçbir oyuncuyu göremedim. Bu, bugünkü deneyimimi biraz mahvetti."

"Bu benim için çok duygusal bir an. Dinleyin, gençken ve hatta antrenörlüğe başladığımda bile, böyle bir kariyere sahip olmayı hayal etmeye bile cesaret edemezdim."

"Ortamı hissettim ve bir Dünya Kupası’nın parçası olmanın ne anlama geldiğini anladım. Bu gerçekten harika ve son iki gündür kendimi son derece canlı hissettim. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmak istemezdim," dedi Tuchel.

FIFA, Tuchel’in şikayetlerine henüz yanıt vermedi, ancak fotoğrafçıların konumuyla ilgili önlem alması bekleniyor. İngiltere, Hırvatistan’ı mağlup ettikten sonra, 23 Haziran’da Gana ve 27 Haziran’da Panama ile oynayacağı diğer grup maçlarına rahat bir şekilde hazırlanabilir.