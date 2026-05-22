Thomas Tuchel, İngiltere kadrosunu açıkladı: çok büyük isimler kadroda yer almıyor

Thomas Tuchel, İngiltere kadrosunu açıkladı. Milli takım teknik direktörü, Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire ve Trent Alexander-Arnold gibi büyük isimlere kadroda yer vermedi.

Alman teknik direktör, Perşembe akşamı Maguire, Palmer ve Foden'ın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayacaklarının açıklanmasıyla şok yarattı.

Cuma günü Sky Sports, Alexander-Arnold ve Luke Shaw'un da Dünya Kupası kadrosunda yer almadığını duyurdu.

Tuchel üç kaleci seçti: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) ve James Trafford (Manchester City).

Defans hattında Alexander-Arnold, Maguire ve Shaw yok, ancak Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) ve Djed Spence (Tottenham Hotspur) yer alıyor.

Orta sahada teknik direktör, şaşırtıcı bir şekilde eski Ajax oyuncusu Jordan Henderson'ı (Brentford) kadroya dahil etti. Orta saha ayrıca şu isimlerden oluşuyor: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United) ve Eberechi Eze (Arsenal).

Forvette Tuchel, Harry Kane (Bayern Münih), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona) ve Anthony Gordon (Newcastle) isimlerini seçti.