İngiltere turnuvaya sona kadar gidebilecek favorilerden biri olarak girdi ve eleme maçlarının en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Thomas Tuchel'in göreve getirilmesinin ardından beklentiler anlaşılır şekilde çok yüksekti. Ancak ellerindeki muazzam yeteneğe rağmen hedefe ulaşamadılar.

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamadı ve turnuvaya daha sonra finalde kaybedecek olan Arjantin'e yarı finalde elenerek veda etti. Dünya Kupası'nın yarattığı dopamin etkisi biraz azaldığına göre, bu yazı İngiltere'nin başarısızlığının arkasındaki bazı temel faktörleri öne çıkarmayı amaçlıyor.

Önce oyuncu mu, önce sistem mi?

Thomas Tuchel, nesiller boyu görülebilecek yetenekler olarak değerlendirilen Palmer, Foden ve Trent Alexander-Arnold gibi isimleri kadro dışında bırakıp, birçok taraftarın onların yerini alan isimleri daha düşük seviyede gördüğü oyuncuları tercih edince ilk etapta bazı kişileri şaşırttı.

Tuchel'in seçimleri, mümkün olduğunca çok yaratıcı yıldızı bir arada kullanmaktan ziyade taktik uyuma öncelik verdiğini gösteriyordu. Saka, Rashford, Gordon ve Madueke gibi çizgide kalmaya ve sahayı enine genişletmeye daha yatkın, doğrudan oynayan kanatları tercih etti; böylece Kane, Bellingham ve Rogers gibi isimlerin merkezde büyük tehdit yaratması için alan açmayı hedefledi.

Bu fikir teoride mantıklıydı, ancak turnuva boyunca İngiltere, kendileriyle taktik açıdan başa çıkabilen kompakt savunmalar karşısında sık sık zorlandı ve işleri çok daha kolay hale getirebilecek kıvılcım ile yaratıcılığa ihtiyaç duydu.

İngiltere en büyük anları kontrol etmekte zorlandı

Rice ve Elliot Anderson'dan oluşan İngiltere orta sahası, topa sahip olma ve topu üst düzeyde ileri taşıma konusunda sık sık zorlandı. Bu da onların doğal profilleri ve topa sahip olduklarındaki mizaçları düşünüldüğünde sürpriz olmadı.

Tuchel'in orta saha tercihleri, pres şiddeti, koşu gücü ve savunma çalışma temposu sunan oyunculara yöneldi. Bu da çizgiler arasında sürekli top alabilen, baskıdan çıkabilen ve elit rakiplere karşı oyunun kontrolünü topla sağlayabilen yeterli sayıda oyuncuya sahip olmadıkları anlamına geliyordu.

Eleme maçlarında atletik avantajlar, farklar çok küçük olduğu için genelde etkisini kaybeder. Teknik kalite ve karar verme daha değerli hale gelir. İngiltere'nin orta saha kontrolü, topa hükmetmek ve yüksek baskı anlarını yönetmek için teknik kapasitesi güven veren oyunculara büyük ölçüde dayanan İspanya ve Arjantin gibi takımların yanında sönük kaldı.

Tuchel'in İngiltere'sinin belirleyici özelliği, İspanya ve Arjantin gibi takımların yaptığını tekrar edebilecek yetenekten yoksun olması değil, öncelik verilen yetenek türüydü. Tuchel'in arkadan öne yaptığı seçimler, istikrarlı biçimde topa sahip olurken teknik güvenceden ziyade atletizm, yoğunluk ve savunma güvenilirliğini öne çıkardı. Bu özellikler çok değerli olsa da Dünya Kupaları çoğu zaman yoğun baskı altında oyunun ritmini kontrol edebilen takımlar tarafından kazanılır.

İngiltere'nin sahanın her yerinde koşucuları, top kazanan oyuncuları ve yüksek enerjili presçileri vardı, ancak maçlar kaotik hale geldiğinde baskı altında top alabilen, ilk dokunuşuyla alanı manipüle edebilen ve tempoyu belirleyebilen yeterli sayıda oyuncudan çok sık yoksun kaldı. Turnuvanın en güçlü rakiplerine karşı bu dengesizlik giderek daha görünür hale geldi ve sonunda ortaya çıkarıldı.

Sonuç

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası macerası sonuçta bir başka kaçan fırsat olarak hatırlanacak. Turnuvanın en yetenekli kadrolarından birine sahip olmasına ve Thomas Tuchel gibi Avrupa'nın en saygın taktik adamlarından birini göreve getirmesine rağmen İngiltere, futbolun en büyük ödülünü kaldırma konusunda bir kez daha başarısız oldu.

Birçok kişi bireysel hatalara ya da küçük farklara işaret edecek olsa da İngiltere'nin eksikleri daha derin taktik sorunlara dayanıyordu. Net olmayan hücum kimliğinden, çoğu zaman teknik güvenceden çok atletizmi öne çıkaran kadro profiline kadar İngiltere, elit rakiplere karşı maçları istikrarlı biçimde kontrol etmekte zorlandı.

Bu analiz, İngiltere'nin başarısızlığının arkasındaki en büyük iki nedeni ele alıyor ve dünya çapında yeteneklerle dolu bir takımın işin en kritik anında neden potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamadığını inceliyor.