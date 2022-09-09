Mavilerin yeni sahibi, daha önce hiç bu kadar ağır bir eleştiri almamıştı.

NE OLDU? Mainz'da görev yaptığı sırada Thomas Tuchel ile birlikte çalışan Christian Heidel, Boehly'nin Alman menajeri kovulma kararı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ne söylendi?

Heidel BILD'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşten çıkarma, futbolda yatırımcıya karşı olanların canını sıkıyor. Bu tamamen bir yatırımcının kararıydı" dedi.

"Futbol hakkında hiçbir fikri olmayan biri, muhtemelen altıncı sıranın onun için yeterince iyi olmadığını düşündü ve 'O zaman başka bir teknik direktör deneyelim' dedi.

"Sadece altı maçtan sonra başka bir sebep bulamıyorum. Ama Chelsea, bu durumdan dolayı acı çekecek.

"Bu karardan pişman olacaklar, bir daha bu kadar iyi bir koç alamayacaklar."

DAHA BÜYÜK RESİM: Tuchel, Chelsea'yi bu sezon Premier Lig'deki ilk altı maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.

Ancak, sorumlu olduğu son maçta, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşıydı ve mücadeleden 1-0'lık küçük düşürücü bir yenilgi aldı.

DAHA FAZLASI: Kulübü devralmasının ardından kendisini sportif direktör olarak atayan Boehly'nin bu yaz işe alım konusunda Tuchel ile çatıştığı bildirildi.

Amerikalı, Cristiano Ronaldo için sadece koçun hamleyi veto etmesi sebebiyle bu transferi sonlandırmamıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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BİLİYOR MUSUN? Tuchel, kovulmadan önce tek bir sezonda 10 Premier Lig maçına çıkamayan altı büyük kulübün yedinci menajeri oldu.

CHELSEA İÇİN SONRA NE OLACAK? Maviler, Tuchel'in yerine Brighton'dan Graeme Potter ile perşembe günü beş yıllık bir anlaşma imzalayarak hiç zaman kaybetmedi.

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