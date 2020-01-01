Thomas Tuchel: İlk golün sonucu belirleyeceğini düşünmüştüm

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi finalinde atılacak ilk golün, maçın sonucunu belirleyeceğini daha önceden düşündüğünü söyledi.

Paris Saint Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 'e karşı aldıkları mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Tuchel, "Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Yüreğimizi, gücümüzü gösterdik. Bunu bir finalde bekleyebilirsiniz ama daha fazlasını bilemezsiniz. Sonucu kontrol edemeyiz. Her şeye rağmen ilk golün maçın sonucunu belirleyebileceğini önceden düşünmüştüm" yorumunda bulundu.

Pandemiden dolayı tarihinde ilk kez 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde, Lizbon'un Luz Stadı'nda oynanan final maçında Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bu kupayı 6. kez müzesine götürme başarısını gösterdi.