Thomas Tuchel: Her zamankinden daha fazla savunma yaptık

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımının Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında konuk olduğu 'ı Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına demeçler veren PSG'nin Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel, üç puanın önemine dikkat çekti.

"Her zamankinden daha fazla savunma yaptık"

Alman Teknik Direktör Thomas Tuchel, karşılaşmayı şu şekilde değerlendirdi:

"İlk dakikadan itibaren iyi bir maç başlangıcı yaptık. Ama ilk yarıda gol atmayı unuttuk diyebilirim. Aslında ikinci golü de bulmamız gereken bir maçtı"

Takımının en iyisini oynamasa da galibiyete ulaştığını ifade eden Tuchel, "Tüm oyuncular iyi çaba sarf ettiler. En iyi maçımız mıydı? Hayır, bunu söyleyemem. Ama üç puanı aldığımız için büyük bir adım daha attık gruptan çıkmak adına. Önemli olan buydu" dedi.

Topun arkasına normalden daha fazla geçmek zorunda kaldıklarını belirten başarılı antrenör "Galatasaray'a karşı her zamankinden daha fazla savunma yaptığımızı söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde bazen buna ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Komple bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadeleriyle röportajını tamamladı.

Presnel Kimpembe: Buna benzer statlarda oyununuzu oynamak oldukça zor

PSG'nin Fransız savunmacısı Kimpembe, Türk Telekom Stadı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti ve bu atmosferden galip çıktıklarından dolayı sevinçli olduğunu açıkladı:

"Burası oldukça ısındı. Buna benzer statlarda oyununuzu oynamak oldukça zor. Zaferle ayrıldığımız için memnunuz."

0-0 biten ilk 45 dakika sonrası soyunma odasında konuşulanları aktaran Kimpembe, "Devre arasında aramızda konuştuk. Tabii bütün detayları size veremem. Ama önemli olan ikinci yarıda attığımız goldü. Amacımız buydu. Kazanmamız gerekiyordu. En az farklı kazandığınız maçlar, en keyiflileri oluyor aslında" sözleriyle röportajını tamamladı.

Idrissa Gueye: Atmosfer gerçekten olağanüstüydü

PSG'nin başarılı orta sahası Idrissa Gueye de Türk futbolseverlerin yarattığı atmosfere değindi:

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"Atmosfer gerçekten olağanüstüydü. Bu tür ortamlarda oynamak her zaman büyük keyif. Aynı zamanda çok fazla zorluk teşkil ediyor. Buna rağmen kazandık. Baştan sona konsantrasyonumuzu kaybetmedik ve üç puanı aldık"

Takımının oyundan memnun olan Gueye, "Ekip olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ben de kendi üstüme düşeni yapmaya çalıştım. Defans oyuncuları defansta, atak oyuncuları da atakta ellerinden geleni yaptılar. Deplasmanda gol yemeden maçı bitirdik sonuçta" ifadelerini kullandı.

deplasmaından puan almayı başaran 'den de övgüyle bahseden Gueye, "Club Brugge kalitesini göstermeyi başardı. Oldukça fazla sayıda değere sahip bir takım. Bugün de Real Madrid'e karşı berabere kaldılar. Biz de onlara karşı iyi hazırlanmalıyız" cümleleriyle sözlerini bitirdi.