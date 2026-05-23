Thomas Tuchel, Dünya Kupası kadrosundaki dikkat çeken seçim hakkında son derece dürüst konuştu: "Sadece yeterince iyi değildi"

Thomas Tuchel, düzenlediği basın toplantısında Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ı Dünya Kupası kadrosuna almama kararını açıkladı. İngiltere milli takım teknik direktörüne göre Palmer "yeterince belirleyici değildi" ve istatistikleri "mükemmel değildi".

Palmer, Alman teknik direktörün 26 kişilik kadrosunda en dikkat çeken eksiklerden biri. Palmer'ın yanı sıra Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold ve Phil Foden de kadroda yer almıyor.

Herkes Tuchel'in seçimlerine katılmıyor. Burnley'in savunma oyuncusu ve eski milli futbolcu Kyle Walker, Alexander-Arnold'un kadroda yer almamasına şaşırdığını belirtti. "Real Madrid'de oynayan bir oyuncunun İngiltere kadrosunda yer almaması görülmemiş bir durum." Eski takım arkadaşı Foden'ın kadroda yer almamasına da tepki gösterdi. Sağ bek, "Bu benim için bir şok, çünkü Phil'in neler yapabileceğini biliyorum" dedi.

Tuchel, basın toplantısında bu büyük isimler ve dolayısıyla Palmer hakkında da pek çok soru aldı. Milli takım teknik direktörü bu konuda net konuştu. "O, önceki sezonlarda olduğu kadar belirleyici ya da etkili değildi. İstatistikleri iyi değildi, onu koşulsuz olarak kadroya almak için yeterince iyi değildi."

Buna ek olarak, Palmer'ın sakatlıklar nedeniyle bazı milli maçları kaçırması da etkili oldu; Tuchel, değerlendirmelerinde bunu özellikle dikkate alıyor. "Birkaç kez sakatlık nedeniyle kadrodan çıktı ve kadroda olduğunda da hepimizin umduğu izlenimi bırakamadı."

Buna rağmen, milli takım teknik direktörü 14 kez milli olan oyuncuya olan takdirini de dile getiriyor. "Onu kadroya dahil etmek için pek çok neden bulabilirim," diye söze başlayan Tuchel, Palmer'ın soğukkanlılığını ve önemli anlarda sakin kalma yeteneğini vurguluyor.

Ancak sonuçta belirleyici olan tutarlılık oldu. "O anları yakalamak için formda olmalısın ve takım içinde söz sahibi olmalısın. O ise bunu gösteremedi," diye ekledi milli takım teknik direktörü.