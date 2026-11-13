Thomas Tuchel, Arsenal savunmacısı Ben White’ın İngiltere’nin son maçında yuhalanmasının ardından taraftarları oyuncuya yönelik kırgınlıklarını geride bırakmaya çağırdı. Hırvatistan karşısında alınan galibiyete rağmen White’ın daha önce millî takımdan uzak kaldığı dönemin yarattığı gerilim, Wembley’de hâlâ konuşuluyor.

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White'a Wembley'de dinmeyen tepki

White, perşembe günü oynanan İngiltere'nin Hırvatistan'ı 2-1 yendiği Uluslar Ligi maçında oyuna sonradan girdi. 29 yaşındaki oyuncu, ev sahibi taraftarların bir bölümünün yuhalamalarıyla karşılandı. Bu tepki, deneyimli Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'e gösterilen sıcak alkışlarla keskin bir tezat oluşturdu.

Bu olumsuz karşılamanın kökeninde, White'ın eski teknik direktör Gareth Southgate döneminde Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan ani ayrılışı yatıyor. Eski yardımcı antrenör Steve Holland ile aralarında sorun yaşandığına dair haberlerin ardından Arsenal savunmacısı, kişisel nedenlerle milli takımdan ayrılmıştı.

White, yakın zamanda taraftarların tüm hikâyeyi bilselerdi olumsuz tepki vermeyeceklerini öne sürse de kimseyi suçlamayı reddetti. Mart ayında milli takıma ilk dönüşünde de taraftarların tepkisini çekmiş, ardından gelen Dünya Kupası'nı ise sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Tuchel yeni bir sayfa açılmasını istiyor

Wembley'deki yuhalamalar duyulmasına rağmen Tuchel, olumsuz tepkiyi hiç duymadığını söyledi. İngiltere teknik direktörü, taraftarların geçmişe bir çizgi çekip savunma oyuncusunu tamamen benimsemesini istediğini dile getirdi.

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Tuchel, “Dürüst olmak gerekirse yuhalamaları duymadım. Luka Modric'e yönelik alkışları duydum. Bu güzel, çünkü bunu hak ediyor; o, futbolun efsanelerinden biri. Ama Ben'e yönelik yuhalamaları gerçekten duymadım. O dönemi geride bıraktığımızı sanıyordum. Umarım bir daha yaşanmaz. O bizim oyuncumuz,” dedi.

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Alman teknik adam, savunma oyuncusunun milli takıma dönüşünden bu yana sergilediği kusursuz tutumu vurguladı.

Tuchel sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimden beri milli takıma gelip takımla birlikte olmak için can atıyor. Benim dönemimde tek bir yanlış yapmadı. Onu ancak gördüklerime ve yaşadıklarıma göre değerlendirebilirim. Bunlar en üst düzeyde ve maç kazanmamıza gerçekten yardımcı olabilir. Söylediğim gibi, o takımımızın bir parçası. Takımımızı koruyacağız ve korumaya özen gösteriyoruz. Bizimle olmayı hak ediyor ve evet, umarım onun için yeni bir sayfa açabiliriz.”

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Bağlılığı konusunda şüphe yok

Süren tepkilerin White'ı milli futbolu yeniden ve bu kez kalıcı olarak bırakmaya yöneltip yöneltmeyeceği sorulduğunda Tuchel, bu ihtimali hızla reddetti.

Tuchel, “Sanmıyorum. Konuyu olduğundan daha büyük hâle getirmek istemiyorum. Sanmıyorum, umarım da öyle olmaz. Bana her zaman milli takıma bağlı, kendini adamış, kampa gelmek ve davet almak için heyecanlı göründü. Çok fazla sakatlık yaşadı. Çok kaliteli bir oyuncu. Açıkçası ne olduğunu ve kamptan ayrıldığı dönemdeki durumun altında yatan nedenleri ben de bilmiyorum,” diye açıkladı.

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Arsenal yıldızına duyduğu güveni yineleyen teknik direktör şunları söyledi: “Dediğim gibi, göreve geldiğimden beri bağlılığından veya tutkusundan şüphe etmek için hiçbir neden yok. Şu anda bu kadar uç ihtimalleri düşünmek istemiyorum. Geçen seferki yuhalamaların üstesinden geldi. Bu kez yuhalamaları duymadım ve o üst düzeyde oynayabilir. Bunu Arsenal formasıyla her hafta kanıtlıyor.”

Sıradaki rakip İspanya

White'ın durumu, İngiltere'nin mart ayındaki Uluslar Ligi çeyrek finallerinde yerini garantilediği gecede ikinci planda kaldı. Morgan Rogers'ın açılış golü ile rekor kırdığı 126. maçına çıkan Harry Kane'in attığı galibiyeti getiren penaltı golü, konuk ekip adına Petar Sucic'in kaydettiği golü etkisiz bıraktı.

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İngiltere, galibiyetin grubu lider bitirmesini sağlayacağını bilerek pazar günü A3 Grubu lideri İspanya'ya konuk olacak.