Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Edouard Mendy'nin son dönemde yaptığı hatalarla yaşamayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyor.

Senegalli eldivenin form durumunu değerlendiren Alman çalıştırıcı, Mendy'den sakin kalıp, takıma katkı vermeye odaklanmasını istedi.

Ne söyledi?

Cuma günü basın toplantısında konuşan Tuchel, Mendy konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Umarım bu durum özgüvenini fazla etkilemez."

"Kalecilik böyle bir şey, hatalarınızı kabullenip onlarla yaşamayı öğrenmelisiniz. Sakin kalıp yeniden konsantre olmalı ve performansıyla takıma katkı sağlamalı."

Mendy'nin formda olduğu dönemde de hatalar yaptığını belirten Tuchel, yıldız kalecinin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde toparlanması gerektiğini belirtti.

"Hiçbir zaman tamamen hatasız oynamadı, geçen sezon da dahil."

"Belki de bazen daha şanslı olan taraftık. Elbette bu durumu Real Madrid karşısındaki performansıyla halledebilir. bunu o da biliyor."

"Bu seviyede oynamaya başladığınızda tüm gözler üzerinize çevriliyor. Başarılı olduğunuzda ve kupalar kazandığınızda spot ışıklarının altında kalıyorsunuz."

"Böyle bir hatayı yapmak her maçta kötüdür, ama bunu Real Madrid'e karşı yapmaktan daha kötüsü olamaz."

"Edouard'ın önünde gerçek bir şampiyon olduğunu kanıtlama fırsatı var."

Geç açıldı, zirveye çıktı

2019'da Rennes'e transfer olana dek adı fazla duyulmamış bir kaleci olan Mendy, burada sergilediği performansla dikkat çekmeyi başardı.

Sadece bir yıl sonra 24 milyon euro'ya Chelsea'ye giden 30 yaşındaki kaleci, hem kulüp, hem milli takım seviyesinde elde ettiği başarılarla rüya gibi 18 ay geçirdi.

Chelsea'de Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşayan Mendy, Senegal milli takımıyla ise Afrika Uluslar Kupası'nda mutlu sona ulaştı.