Thomas Tuchel, Reflections: England's World Cup Journey adlı belgeselde dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü, Dünya Kupası'nda Meksika ile oynanan maçın ardından sahadan bir parça çim yememiş olmaktan dolayı hayıflanıyor.

Belgeselde İngiltere'nin bu yazki Dünya Kupası macerasına dönülüyor. Ülke, sonunda Fransa'yı üçüncülük maçında tam 4-6 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

En dikkat çekici maçlardan biri, Meksika'ya karşı oynanan son 16 turu karşılaşmasıydı. İngiltere 1-2 öndeyken Jarell Quansah doğrudan kırmızı kart gördü. Ardından skor 1-3'e geldi, ancak Meksika 2-3'e kadar geri döndü. Heyecan dolu bir son bölüm yaşandı, fakat İngiltere ayakta kaldı.

Tuchel o maçı güzel duygularla hatırlıyor. “Maçtan sonra bir arkadaşıma mesaj attım ve şunu yazdım: ‘Maçın ardından biraz çim yemediğim için pişmanım, böylece bu anın bir parçası sonsuza kadar vücudumda kalabilirdi’”, diyor.

“Bu maçta her şey vardı. Ve bunun oyuncular için ne ifade ettiğine ve birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarına dair hâlâ bir kanıta ihtiyacınız varsa, Jordan'ın düşüp kolunu kırdığı an bunun en açık örneğiydi.”

Tuchel burada, Jordan Henderson'ın maçtan sonra reklam panolarının üzerinden düşerek kolunu kırdığı ana atıfta bulunuyor. “Oyuncular bir saniye içinde yanındaydı. Galibiyeti kutlamayı bıraktılar ve Jordan'ın etrafında koruyucu bir çember oluşturdular. Bu çok özeldi...”

Böylece Meksika'yı eleyen İngiltere, çeyrek finalde de Norveç karşısında 1-2 ile üstün geldi. İngiltere yarı finalde Arjantin'e kaybetti, ancak yine de bronz madalyayı aldı.