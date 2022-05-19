Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel takım kaptanı Cesar Azpilicueta'nın takımda kalmasını istediğini ancak İspanyol oyuncunun sezon sonunda kulübe veda edebileceğini söyledi.

Ülkesinden 1+1 yıllık teklifler alan Azpilicueta'nın Chelsea'deki kontratında belli sayıda maçtan sonra otomatik uzatma maddesi olsa da bu anlaşma kullanılmayabilir.

Tuchel Azpilicueta hakkında ne söyledi?

"Kulübün sahibinin değişmesi Azpilicueta'nın düşüncelerinde değişikliğe neden olabilir çünkü sadece Roman Abramovich döneminde oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz.

"Belki de bir döngünün sonu gelmiş olabilir. Her şeye rağmen burada olmayı ve kulübü çok seven bir oyuncu. Hala diyalog halindeyiz. Zaten stoperlerimizi kaybettiğimizi düşünürsek, böyle bir durumda Azpilicueta'yı da kaybetmek benim için ideal bir durum sayılmaz.

"Kendisini yüzde 100 adamaya hazırsa ve kafasında en ufak bir acaba olmadan kalmaya karar verirse bizim için harika olur. O Benjamin Button değil ve yaşlanıyor. Onun oynadığı pozisyonlar için doğal bir yedek bulmak kolay değil ve onu burada tutmak çok iyi olabilir.

"Savunmada bu kadar çok oyuncuyu kaybediyor olmak endişe verici bir durum"

Tüm büyük kupaları kazandı

Chelsea'ye 2012-2013 sezonunda Fransız ekibi Marsilya'dan transfer olan Azpilicueta takıma katıldığı dönemde sağ bek olarak görev yaparken, Chelesa'de birçok kez stoper olarak da oynadı.

Londra ekibinde iki Premier Lig ve birer FA Cup, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın formasını ise 38 maçta giydi.

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