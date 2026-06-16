Thomas Tuchel büyük baskı altında: Dünya Kupası'nın ardından İngiltere milli takım teknik direktörlüğünden kovulma tehlikesiyle karşı karşıya

Alman BILD gazetesinin haberine göre, Thomas Tuchel, Dünya Kupası’nın ardından İngiltere milli takım teknik direktörlüğü görevinden kovulma riskiyle karşı karşıya. Zira sözleşmesinde bir performans maddesi yer alıyor.

Bu maddeye göre, Dünya Kupası'ndaki performans beklentilerin altında kalırsa, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Tuchel'i tereddüt etmeden görevden alabilir. "Üç Aslanlar"ın nihai hedefi şüphesiz Dünya Kupası'nı kazanmak olduğundan, Tuchel üzerindeki baskı çok büyük.

Ancak İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Mark Bullingham, daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Ona göre bu tür bir madde “normal” ve FA ile yapılan her sözleşmeye dahil ediliyor.

Yine de bu durum dikkat çekicidir, zira federasyon Şubat ayında Tuchel’e tam güvenini ifade etmişti. O dönemde Alman teknik direktörün sözleşmesi 2028 ortasına kadar uzatılmıştı.

Bullingham bu konuyla ilgili olarak, “Gerçek şu ki, o çok rağbet gören bir üst düzey teknik direktör” diyor. “Ve biz, mükemmel iş çıkaran birine sahip olduğumuzu biliyorduk. Ondan arkasına yaslanıp işlerin nasıl gideceğini beklemesini bekleyemeyiz.”

İngiliz takımı, Çarşamba akşamı Hırvatistan ile oynayacağı ilk grup maçıyla Dünya Kupası’na başlayacak. Ardından Gana ve Panama ile karşılaşacak.

Tuchel, turnuva öncesinde kadroda bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Toni Livramento, hamstring sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldı. Trevoh Chalobah, Trent Alexander-Arnold’un yerine yedek olarak kadroya çağrıldı. Bunun gerekçesini buradan okuyabilirsiniz.