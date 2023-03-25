Thomas Tuchel, Bayern Münih işini aldıktan sonra Chelsea'ye baskın yapacağını açıkladı

İdil Erin Tetik
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Tuchel BayernGetty Images
T. TuchelBayern MünihChelsea

Bayern Münih'in yeni teknik patronu Thomas Tuchel, eski antrenörlerinden biri için Chelsea'ye baskın yapmayı planladığını itiraf etti.

  • Tuchel güvendiği antrenörü Bayern'e getirmek istiyor
  • Barry, Chelsea'de onunla birlikte çalışıyordu
  • Hedef Bayern Münih'e getirmek

NE OLDU? Tuchel, Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu ve birlikte çalıştığı antrenörler Zsolt Low ile Arno Michels'i yanında götürdü. Fakat Chelsea'de kalan antrenör Anthony Barry için de kolları sıvadı.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Tuchel şunları söyledi: "Bu duruma benim gibi teknik ekibim de hazırlıklı değildi. Esnek davrandıkları için ailelerine çok teşekkür ederim. Arno Michels ve Zsolt Low, on yılı aşkın süredir benimle çalışıyorlar. Şu anda Chelsea'de olan Anthony Barry'yi de Bayern Münih'e getirmeyi planlıyorum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Anthony BarryGetty/PressboxThomas Tuchel Ant Barry Chelsea Getty ImagesOliver Kahn Thomas Tuchel Hasan SalihamidzicGetty Images

BAYERN MÜNİH İÇİN SIRADA NE VAR? Tuchel, Bayern Münih'te ilk maçına 1 Nisan'da Borussia Dortmund karşısında çıkacak.

Have Bayern made the right decision replacing Julian Nagelsmann with Thomas Tuchel?

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Sonuçlar yakında paylaşılacak.

Have Bayern made the right decision replacing Julian Nagelsmann with Thomas Tuchel?

  • 35%Yes - it's the right call, Tuchel is a world-class manager
  • 65%No - it's the wrong decision, there was no need to sack Nagelsmann
7823 Oylar

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