Thomas Tuchel, Bayern Münih işini aldıktan sonra Chelsea'ye baskın yapacağını açıkladı

Bayern Münih'in yeni teknik patronu Thomas Tuchel, eski antrenörlerinden biri için Chelsea'ye baskın yapmayı planladığını itiraf etti.

Tuchel güvendiği antrenörü Bayern'e getirmek istiyor

Barry, Chelsea'de onunla birlikte çalışıyordu

Hedef Bayern Münih'e getirmek

NE OLDU? Tuchel, Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturdu ve birlikte çalıştığı antrenörler Zsolt Low ile Arno Michels'i yanında götürdü. Fakat Chelsea'de kalan antrenör Anthony Barry için de kolları sıvadı.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Tuchel şunları söyledi: "Bu duruma benim gibi teknik ekibim de hazırlıklı değildi. Esnek davrandıkları için ailelerine çok teşekkür ederim. Arno Michels ve Zsolt Low, on yılı aşkın süredir benimle çalışıyorlar. Şu anda Chelsea'de olan Anthony Barry'yi de Bayern Münih'e getirmeyi planlıyorum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty/Pressbox

Getty Images

Getty Images

BAYERN MÜNİH İÇİN SIRADA NE VAR? Tuchel, Bayern Münih'te ilk maçına 1 Nisan'da Borussia Dortmund karşısında çıkacak.