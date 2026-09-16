Thomas Tuchel, arkadaşına dikkat çeken bir mesaj gönderdi: "Biraz çim yemediğim için pişmanım"

Thomas Tuchel, Reflections: England's World Cup Journey adlı belgeselde dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü, Dünya Kupası'nda Meksika ile oynanan maçın ardından sahadan bir parça çim yememiş olmaktan yakındı.

Belgeselde İngiltere'nin bu yazki Dünya Kupası macerasına dönülüyor. Ülke turnuvayı, üçüncülük maçında Fransa'yı tam 4-6 yenmesinin ardından üçüncü sırada tamamladı.

En dikkat çekici maçlardan biri, son 16 turunda Meksika'ya karşı oynandı. İngiltere 1-2 öndeyken Jarell Quansah doğrudan kırmızı kart gördü. Ardından skor 1-3 oldu, ancak Meksika 2-3'e kadar geri geldi. Heyecanlı bir son bölüm yaşandı ama İngiltere dayanmayı başardı.

Tuchel o maçı güzel duygularla hatırlıyor. “Maçtan sonra bir arkadaşıma mesaj attım ve şöyle yazdım: ‘Sonrasında biraz çim yemediğim için pişmanım, böylece bu anın bir parçası sonsuza dek bedenimde olurdu’” dedi.

“Bu maçta her şey vardı. Ve bunun oyuncular için ne anlama geldiğine ve birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarına dair hâlâ kanıta ihtiyacınız varsa, Jordan'ın yere düştüğü ve kolunu kırdığı an buna örnekti.”

Tuchel burada, Jordan Henderson'ın maçtan sonra reklam panolarının üzerinden düşerek kolunu kırdığı ana gönderme yapıyor. “Oyuncular bir saniye içinde onun yanındaydı. Galibiyeti kutlamayı bıraktılar ve Jordan'ın etrafında koruyucu bir çember oluşturdular. Bu çok özeldi…”

İngiltere, Meksika'yı eledikten sonra çeyrek finalde de Norveç karşısında 1-2 kazanarak tur atladı. Yarı finalde ise Arjantin'e yenildi, ancak turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.