Thomas Tuchel - Antonio Conte gerginliği, Chelsea - Tottenham maçının önüne geçti

Londra derbisi saha içinde büyük bir heyecan fırtınasını beraberinde getirirken, saha dışında da gergin anlara sahne oldu.

Premier Lig'in ikinci haftası Chelsea ile Tottenham'ın buluştuğu Londra derbisinin heyecanına sahne olurken, 2-2 sona eren mücadeleye iki takım teknik direktörlerinin tartışması damga vurdu. Hem maç içerisinde hem de maçın ardından kapışan ikili karşılaşmanın ardından kırmızı kart görürken, yaşananlar nefesleri kesen sahadaki 90 dakikayı gölgede bıraktı.

Gerginlik her geçen dakika tırmandı

Maçın 68. dakikasında Tottenham'ın Danimarkalı orta sahası Pierre-Emile Hojbjerg'in skora dengeyi getiren golünün ardından sevincini abartan Antonmio Conte, Chelsea yedek kulübesine doğru bir hareket yapınca bu durum Thomas Tuchel ve ekibinin tepkisini çekti. Son dakikada Harry Kane'in attığı golle 2-2 sona eren karşılaşmada gerginlikler ise son düdükle birlikte bitmedi.

Maçın ardından Tuchel'in elini sıkmaya giden Conte, Alman futbol adamından beklediği sportmen davranışı bulamayınca gerginlik her geçen dakika yükseldi. Maçın hakemi Anthony Taylor yaşananların ardından iki teknik direktör için de kırmızı kartını çıkardı. Öte yandan şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Liverpool efsanesi Jamie Carragher Sky Sports'ta verdiği demeçte bu tarz sahneleri izlemekten büyük bir keyif aldığını açıkladı.