Thomas Tuchel, Adrien Rabiot'nun kadro dışı kaldığını doğruladı

PSG yönetiminin Adrien Rabiot'yu kadro dışı bırakma kararını, teknik direktör Thomas Tuchel de destekledi.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Adrien Rabiot'nun takımdan ayrılacağını doğruladı ve bu karara destek verdiğini söyledi.

PSG Futbol Direktörü Antero Henrique, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rabiot'nun takımdan ayrılma isteğini kulübe ulaştırdığını belirtmişti.

Tuchel ise Goal' e yaptığı açıklamada yönetimin kararını anlayışla karşıladığını söyledi: "Yönetimin almış olduğu bir karar var. Bunu anlıyorum ve saygı duyuyorum. Şimdi bekleyeceğiz. Birçok kez oyuncuyu sevdiğimi söyledim, ancak bu durum uzun süredir böyle devam ediyor."

Manchester City, Liverpool ve Arsenal, 23 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyordu ancak Barcelona'nın bu transferi bitirdiği ve yaz başında imzaların atılacağı gelen bilgiler arasında.

Adrien Rabiot, PSG formasıyla bu sezon 20 maça çıktı, 2 gol attı, 2 asist yaptı.