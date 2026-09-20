Thomas Roncero artık dayanamadı ve patladı: İşte en saf haliyle Negreira

Real Madrid, başkent derbisinde Atletico Madrid'e Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda 2-1 mağlup oldu. José Mourinho'nun takımı, lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düşerek lig yarışında yeni bir darbe aldı.

Real Madrid, Jan Oblak'ın kalesinde gerçek anlamda bir tehlike oluşturamazken, Atletico defans oyuncusu Dean Huijsen'in hatasını değerlendirdi. Huijsen, Giuliano lehine verilen penaltının ardından kırmızı kart gördü; penaltıyı gole çeviren Grimaldo ise ev sahibi takıma maçta üstünlüğü kazandırdı.

Mourinho, sonucu geri çevirmek amacıyla yedek kulübesinden karşılaşmanın gidişatını değiştirmeye çalıştı, ancak yaptığı değişiklikler beklenen etkiyi yaratmayı başaramadı. Ardından Jonathan David, Giuliano'nun harika bir pasının ardından Atletico Madrid'in ikinci golünü kaydederek Diego Simeone'nin takımının derbiyi büyük ölçüde kazanmasını sağladı.

Derbi, özellikle maça eşlik eden hakem tartışması nedeniyle geniş bir ilgi uyandırdı. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen, "As" gazetesi ve "El Chiringuito" programıyla çalışan gazeteci Tomás Roncero, "X" platformundaki kişisel hesabı üzerinden Ortiz Arias'ın kararlarına en sert saldıran isimlerden biri oldu.

Roncero, hakeme yönelik eleştirilerine erken başladı ve sarı kart gösterilmeyen bir müdahaleye işaret ederek şunları yazdı: "Baena'nın sadece on beş dakika içinde sarı kart görmesi görmezden gelindi. Her şey yolunda José Luis."

Gazeteci bu olayla yetinmedi; derbi boyunca peş peşe hakem hataları olarak değerlendirdiği durumları izlemeye devam etti ve Kang-in Lee'nin müdahalesine, Cuti Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı müdahaleye, ayrıca Baena'yı ilgilendiren iki olaya daha dikkat çekti.

Roncero şöyle dedi: "Kang-in de affedildi. Ayrıca Cuti Romero, Jude'a karşı. Ve Baena'ya bağışlanan iki sarı kart. García Ortiz'in skandal işi. Atletico devreye 8 oyuncuyla gitmeliydi."

Roncero üslubunu daha da sertleştirdi ve Ortiz Arias'ın performansını, hakemin maçı yönetme biçimine yönelik ağır eleştirisine gönderme yaparak "en saf haliyle Negreira" olarak nitelendirdi.

Gazeteci özellikle Cuti Romero olayına yeniden döndü ve Atletico defans oyuncusunun kırmızı kartı hak ettiğini savunarak "X" platformu üzerinden şunları yazdı: "Cuti Romero için görmezden gelinen skandal kırmızı kart. Utanç verici bir hakem manipülasyonu."

Roncero, maça ilişkin yorumunu bitirirken derbiyi "tamamen alaycı" olarak nitelendirdi ve sözlerinin Real Madrid'in ortaya koyduğu seviyeyle ilgili olmadığını, apaçık bir hakem tartışması olarak gördüğü durumla ilgili olduğunu açıkladı.