Thomas Partey, Arsenal'daki performansına 10 üzerinden 4 verdi

Arsenal'a geldiğinden bu yana sergilediği performansın oldukça düşük olduğunu kabul eden Partey, acımasız bir şekilde özeleştiri yaptığını söyledi.

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Manchester United'a konuk olan Arsenal sahadan 3-2 mağlup ayrılırken, Partey özellikle yaptığı top kayıplarıyla maçın en kötülerinden biriydi.

Geçen yıl Ekim ayında 50 milyon euro'ya Atletico Madrid'den transfer edilen Partey, Londra'da geçirdiği bir yılda istediği seviyeye bir türlü çıkamadı.

Ne söyledi?

Sky Sports'a konuşan Partey, Arsenal'daki performansını değerlendirdi ve taraftara daha iyi futbol sözü verdi.

"Kendime 10 üzerinden 4 veriyorum. Rakibe sıkıntı çıkarabildiğim anlar da oluyor, ama bazen konsantrasyonumu kaybediyorum ve her şey berbat oluyor. Bu anlarda daha iyi olmam gerektiğini anlıyorum."

"Manchester United maçında iki top kaybı yaptım. Evinde televizyondan izleyenlerin de, tribündeki taraftarların da bunu farketmesi normal."

"Günün sonunda kötü tecrübelerden ders alıp daha iyiye gitmeye çalışmalıyım. Taraftarlar daha fazlasını istiyor, ben onlara bunu verebileceğimi biliyorum. Çalışmaya devam edersem sonuçlar da gelecek."

Arteta'dan destek geldi

Arsenal menajeri Mikel Arteta ise, Thomas Partey'nin performansını yorumlarken daha ılımlı bir tonda konuşmayı tercih etti.

"En formda haline ihtiyacımız var. Daha fazlasını yapabilir ve bunu biliyor. Ondan daha fazla katkı almalıyız."

"Çok fazla sakatlık geçirdi, bu da onu olumsuz etkiledi. Fiziksel olarak en üst düzeye çıkma şansı bulamadı. Ama bazı maçlarda daha istikrarlı performans sergiledi."

Oyuncusuna sonuna kadar güvendiğini söyleyen Arteta, eleştirilerin dozuyla Partey için ödenen bonservis arasında bir ilişki bulunmadığını belirtti.

"Parayla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Taraftarlar onun kalitesinin ve sahada yapabileceklerinin farkında. Bunu daha fazla görmek istiyorlar."

"O takımın önemli bir parçası. Kadroya katıldığından bu yana uzun süre takımdan ayrı kaldı. Bu idealden uzak bir durum. Hedefimiz ondan en iyi şekilde katkı alabilmek."

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