Bild'in haberine göre talipler adeta sıraya girdi. Buna göre başta 1. FC Magdeburg olmak üzere Chavez için girişimde bulunulurken, Eintracht Braunschweig ve 1. FC Heidenheim'ın da devrede olan iki diğer 2. Bundesliga ekibi olduğu belirtiliyor.

Heidenheim, 19 yaşındaki oyuncunun kalitesini kısa süre önce yakından görme fırsatı buldu. Bayern'in geçen hafta FCH deplasmanında oynadığı ve 4-2 kazandığı hazırlık maçında Chavez ilk 11'de sahaya çıktı, etkileyici bir performans sergiledi ve yaklaşık 20 metreden kendi kazandırdığı serbest vuruşu harika bir şekilde gole çevirerek skoru geçici olarak 1-1'e getirdi.

Bayern, Chavez'i şubat ayı başında daha önce bir kez kiralamıştı; ancak Bundesliga ekibi 1. FC Köln'de FCB altyapısından yetişen oyuncu istediği süreleri bulamadı ve FC formasıyla yalnızca oyuna sonradan girdiği yedi maçta görev yaptı. Säbener Straße'ye döndükten sonra ise Chavez tüm hazırlık dönemi boyunca dikkat çekti ve iyi bir izlenim bıraktı, ancak rekortmen şampiyonun merkez orta sahasındaki büyük rekabet göz önüne alındığında düzenli forma şansı bulma ihtimali yine de düşük. Bu nedenle kulüp ve oyuncunun, Bild haberine göre, yaz transfer döneminin eylül başındaki kapanışına kadar yeni bir kiralık transferi sonuçlandırma kararı aldığı ifade ediliyor.

Thomas Müller ve Mats Hummels, Bayern Münih'in bir üst düzey yeteneğini ikna mı ediyor?

İlgilenen 2. Bundesliga kulüplerinin yanı sıra Bild, bir başka oldukça heyecan verici seçeneği daha gündeme getiriyor. Habere göre Portekiz 1. Lig ekibi Estrela Amadora da Chavez'i geçici olarak kadrosuna katmak için çalışıyor. Ve salı gününden bu yana, aralarında dört eski Bayern yıldızı Thomas Müller (şimdi Vancouver Whitecaps), Mats Hummels (kariyer sonu), Yann Sommer (Club Brügge) ve Lucas Hernandez'in (Paris Saint-Germain) bulunduğu bir yatırımcı grubunun Estrela Amadora'ya yatırım yaptığı resmiyet kazandı. Portekiz gazetesi A Bola'ya göre grup, şirket sermayesinin yüzde 90'ını 40 milyon euro karşılığında satın aldı.

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Müller, Hummels ve arkadaşlarının öncelikle stratejik hareket eden yatırımcılar olarak düşünüldüğü ve Lizbon'un bir banliyösünden olan kulübü uzmanlıkları, erişim alanları ve ağlarıyla ileri taşımalarının beklendiği belirtiliyor. Uluslararası alanda pek tanınmayan bu kulüpte büyük isimlerin yatırımının arkasındaki itici güç ise, Säbener Straße'de çok iyi tanınan Johannes Mösmang. 35 yaşındaki isim, 2016'dan bu yana Bayern'de oyuncu menajeri olarak görev yapıyordu ve artık Estrela Amadora'nın başkanı.

Felipe Chavez şu ana kadar Bayern Münih formasıyla kaç kez oynadı?

Bu durumda, geçen sezon Liga Portugal'da 15. sırada yer alan takım ile FCB arasındaki bağlar gelecekte sıkı olacak gibi görünüyor; bu da Chavez'in Amadora'ya kiralanmasını kolaylaştırabilir. Temmuz ortasında bir başka orta saha yeteneği Lovro Zvonarek de 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern'den Estrela'ya transfer olmuştu.

Chavez, 2019'da 12 yaşındayken FC Augsburg'dan FCB altyapısına katıldı, A takım için ise şu ana kadar iki kez ve her seferinde sadece birkaç dakika forma giydi. Ocak 2026'da Wolfsburg'a karşı 8-1 kazanılan maçta kısa süre alarak Bundesliga'daki ilk maçına çıktı, Köln'e kiralanmasından kısa süre önce de ocak ayı sonunda Augsburg'a karşı 1-2 kaybedilen maçta oyuna sonradan dahil oldu. Profesyonel düzeydeki tecrübesi hâlâ sınırlı olsa da Alman bir anne ile Perulu bir babanın oğlu olan Chavez, halihazırda Peru A Milli Takımı oyuncusu. Genç oyuncu Ekim 2025'te ilk kez forma giymiş ve Şili'ye karşı oynanan hazırlık maçındaki 1-2'lik yenilgide şu ana kadarki tek milli maçına çıkmıştı.