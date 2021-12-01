Thomas Müller'den Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasına tepki: Ribery de aynısı yaşamıştı

Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü yedinci kez kazanması tartışmaları beraberinde getirmiş, futbol dünyasından birçok isim ödülü Lewandowski'nin alması gerektiği yönüde görüş belirtmişti.

Bu zincire eklenen son halka, Bayern Münih'te yıllardır Lewandowski'yle omuz omuza ter döken Thomas Müller oldu.

Ne söyledi?

32 yaşındaki oyuncu, Linkedin üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"Bir Bavyeralının, bir Polonyalının ya da bir Almanın bakış açısını ele alırsak, Ballon d'Or ödülü kesinlikle bir hayal kırıklığıydı."

"Uzun süredir futbolun içindeyim ve bu sonuç beni fazla şaşırtmadı. 2013'te Franck Ribery'ye de aynısı olmuştu. Ama tüm bunlar beni bir düşünceyi paylaşmaya itti: Bundesliga'da harika oyunculara sahibiz ve bunu saklamamız gerekmiyor."

"Öte yandan, dünya çapında kabul görmek için uluslararası alanda daha fazla başarı gerekli."

Ribery üçüncü olmuştu

2013'te Avrupa futbolunu domine eden Bayern kadrosunun kilit isimlerinden biri olan Ribery, buna rağmen Ballo d'Or oylamasında ancak üçüncü sırayı alabilmişti.

Sezonu 22 gol ve 18 asistle tamamlayan Fransız yıldız, ödülü kazanan Cristiano Ronaldo'nun ve ikinci sırayı alan Messi'nin arkasında kalmıştı.

Ribery gol sayısında bu ikilinin gerisinde olsa da, oyuna olan genel etkinin ve takım başarısının göz ardı edildiği yönünde eleştiriler gelmişti.

Şampiyonlar Ligi'ni istiyor

Müller, Ballon d'Or oylamasını nasıl motivasyona dönüştürdüklerini de açıkladı.

"Bu benim için devasa bir motivasyon kaynağı. Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden Münih'e getirmek ve futbol dünyasına gerçekleri göstermek istiyorum. Her şeyin de ötesinde hedefim, Alman futbolunun yapabileceklerini ortaya koymak."

"Önümüzdeki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı iyi bir fırsatımız olacak. Haydi yapalım!"

"Not: Lionel Messi, futbol tarihinin gördüğü belki de en iyi bireysel yetenek. Robert Lewandowski'nin ödülü daha fazla hakettiğini düşünsem de, Ballon d'Or'u kazandığı için Lionel'i kutluyorum."