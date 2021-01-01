Thomas Müller ve Mats Hummels Euro 2020 için milli takıma döndü

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Euro 2020 için tecrübeli oyuncularına sarıldı.

Euro 2020'nin favorileri arasında yer alan Almanya Milli Takımı, 26 kişilik kadrosunu açıklarken, daha önce milli formaya veda ettiklerini açıklayan eski yıldızlar Thomas Müller ve Mats Hummels de kendilerine gelen teklifi geri çevirmedi.

Dortmund'un yıldızı Marco Reus ise önümüzdeki yaz dinlenmek istediği için milli daveti kabul etmedi.

Hummels yeniden milli formayı giyeceği için gururlu olduğunun altını çizerken, Müller ise Twitter'dan paylaştığı fotoğrafıyla mutluluğunu gizlemedi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, milli takımın daha fazla tecrübeye ihtiya duyduğunu söylemiş ve eski yıldızlara açık kapı bırakmıştı.

Joachim Löw ne söyledi?

Genç bir milli takım oluşturma projesinde istedikleri kadar yol alamadıklarını belirten Löw, bazı şeyleri değiştireceklerini söylemişti:

"Gelişimin istediğimiz gibi ilerlemediğini kabul etmemiz gerekiyor. Her şeyi yeniden gözden geçirip, tekrar kontrol etmeliyiz. Daha tecrübeli oyuncular ekibe liderlik edebilir"

Reus'tan ret

Löw'ün kadroya dahil etmek istediği isimlerden bir diğeri olan Marco Reus, zor bir sakatlık döneminden çıktığını ve yeni sezona dek dinlenmek istediğini söyledi. Instagram'dan yaptığı açıklamada zor bir karar verdiğini belirten Reus, "Almanya için oynamak her zaman büyük bir gurur ancak vücuduma iyileşmesi için zaman tanımak istiyorum" dedi.

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