Thomas Müller, uzun süredir yaptığı transferlerle Bundesliga’daki rekabeti öldürmekle suçlanan Bayern Münih’i savundu.

Son dönemlerde sürekli Borussia Dortmund’un parlattığı yıldızları transfer etmesiyle ve Bundesliga’daki rekabet ortamını bitirmesiyle suçlanan Bayern Münih, yeni sezonda ise rotayı bir başka Alman temsilcisine çevirdi.

Son dönemlerin yükselişteki ekibi RB Leipzig’ten teknik direktör Julian Nagelsmann’ın yanı sıra Marcel Sabitzer ve Dayot Upamecano’yu da kadrosuna katan Bayern Münih, yine benzer eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bayern Münih yeni sezona namağlup bir başlangıç yaparken Leipzig ise ilk üç maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabildi ve bu tartışmalar da körüklendi. Ancak Thomas Müller, Bayern Münih’in transfer politikasını PSG üzerinden savundu.

Neler söylendi?

Sport Bild ’e konuşan tecrübeli yıldız, Bayern Münih’in transferleriyle RB Leipzig’in şampiyonluk şansını bitirmeye yönelik bir strateji uygulayıp uygulamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Asla böyle bir şey söz konusu değil.”

“Hiçbir kulüp oyuncu satmak gibi bir zorunluluğa sahip değil. PSG’ye ve Mbappe’ye bakın!”

“Her kulüp gibi biz de bütçemize uygun şekilde en kaliteli oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.”

“Transferde aynı ligdeki oyunculara yönelmek gayet normal. Her zaman böyle tartışılan transferler olmuştur ve bu iyi bir şey.”

Büyük resim

Müller, takımının transfer politikasını savunurken PSG’nin Mbappe için Real Madrid’den gelen dev teklifleri reddetmesine atıfta bulundu.

Fransız deviyle olan sözleşmesinin son yılına giren Mbappe’nin geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Oyuncu ayrılmaya sıcak bakarken Pochettino ve PSG ise genç yıldızı elinden kaçırmamak için her yolu deniyor.

Müller ise Flick’in ayrılığının ardından Nagelsmann yönetiminde yeni bir Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele ediyor.

Daha fazla okuma