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Şampiyonlar Ligi

Thomas Müller, Bayern Münih - Liverpool maçlarında yok

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Getty Images
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun en merak edilen eşleşmesinde önemli bir yıldız sahne alamayacak.

UEFA, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Thomas Müller'e iki maçtan men cezası verdi. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde, rakibi Nicolas Tagliafico'nun kafasına tekme atan Müller'e iki maçtan men cezası verildiği kaydedildi. 

29 yaşındaki Müller, Bayern Münih'in son 16 turunda Liverpool ile yapacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Müller bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi. 

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