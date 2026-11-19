Thomas Frank, Tottenham'dan ayrılmasına yol açan koşulların kamuoyu tarafından yalnızca kısmen bilindiğini öne sürdü. Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü, takımıyla çıkacağı ilk maça hazırlanırken düzenlediği ilk basın toplantısında, Londra'nın kuzeyindeki kısa görev süresine yönelik eleştirileri değerlendirdi.

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Frank, Tottenham döneminin ardından konuştu

53 yaşındaki Danimarkalı teknik direktör bu hafta sonu Premier League'de yeniden kulübeye dönecek. Ancak Tottenham'daki zorlu döneminin etkisi sürüyor. Yeni takımı Crystal Palace'ın Coventry City ile oynayacağı ilk maç öncesindeki basın toplantısında açık sözlü konuşan Frank, şunları söyledi: "Hepimizin egosu var. Bazılarımız onu kontrol etmekte diğerlerinden daha iyi. Benim için meselenin eleştiriler olup olmadığını bilmiyorum. Daha çok ne ortaya koyabileceğim, ne öğrenebileceğim, neleri geliştirebileceğim ve nasıl daha iyi olabileceğimle ilgili."

Frank sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dünyada çok sayıda akıllı insan var. Ama ilginç olan, gerçeğin yalnızca onda birini bilmeleri. Brentford'da da gerçeğin onda birini biliyorlar, Tottenham'da da. Durum böyle. Bir teknik direktör ya da oyuncu olarak bununla baş edemiyorsanız bu işte olmamalısınız."

"Herkesin sizi sevmesini ve en iyi olduğunuzu düşünmesini istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bunu istemeyen tek bir kişi yok. Ama sonuçta bu futbol. Önemli olan şu ki hiçbir şey okumuyorum. Sosyal medyada değilim. Bu durumda muhtemelen oldukça iyi bir şey. Benim açımdan pişmanlık yok. Tottenham'a ve Tottenham Hotspur'a gelecekte başarılar diliyorum," diye açıkladı Frank.

Frank, Crystal Palace'la yeniden futbolun içinde

Japonya ve Avustralya'da seyahat ederek geçirdiği aranın ardından Frank, Selhurst Park'taki kendine özgü mücadelenin kendisini yeniden saha kenarına çektiğini kabul etti. Crystal Palace kümede kalma mücadelesi veriyor. Eski Brentford teknik direktörü, ailesinin ara verdiği dönemi erken bitirme kararında önemli rol oynadığını açıkladı.

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Üst düzey rekabetin baskısından birkaç ay uzak kalan Frank, şunları söyledi: "Yaptığınız işlerin hiçbirinden ders çıkarmıyorsanız yaşadıklarınız üzerine düşünmediğinizi, gelişmediğinizi ve daha iyi hâle gelmediğinizi düşünüyorum. Elbette üzerinde düşündüğüm pek çok şey var. Ayrıntılar başka bir zamana kalsın ama kesinlikle ders çıkardığımı söyleyebilirim."

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"Yazın hiçbir iş üstlenmek istemediğimin çok farkındaydım. Bunu açıklayan bir bildiri yayımladım, daha fazla zamana ihtiyacım vardı. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu süre üç, dört, beş, altı, yedi ay daha uzun olsaydı da benim için sorun olmazdı. Çünkü futbolun içine dönmek güzel ama özellikle de benim gibi hayattan keyif alıyorsanız bunun dışında kalmak da inanılmaz güzel."

Lampard, Frank etkisine hazırlanıyor

Frank, Crystal Palace kulübesindeki ilk maçına hazırlanırken Coventry City teknik direktörü Frank Lampard gibi tanıdık bir rakiple karşılaşacak. Coventry'nin teknik direktörü, yeni yönetim altında oynayan bir takımda belli ölçüde canlanma ve enerji beklenmesi gerektiğini söyleyerek takımının yeniden güç kazanmış bir rakibe hazır olması gerektiğini kabul etti.

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Lampard maç öncesi basın toplantısında, "Genellikle yeni bir teknik direktörle birlikte belli ölçüde canlanma ve enerji beklersiniz. Thomas Frank çok iyi bir teknik direktör olduğu için zamanla takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum," dedi.