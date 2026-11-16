Crystal Palace, Pierre Sage'in ayrılığının ardından Thomas Frank'ın A takım teknik direktörlüğüne getirildiğini resmen açıkladı. Brentford ve Tottenham'ın eski teknik direktörü, Crystal Palace'ı Premier League tablosunun son sırasından kurtarma göreviyle kulübeye dönüyor.

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Selhurst Park'ta uzun vadeli anlaşma

Crystal Palace, içinde bulunduğu krizi çözmek için tanıdık bir isme yöneldi ve Frank'ın kulübü Haziran 2029'a kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzaladığını duyurdu. 53 yaşındaki Danimarkalı teknik direktör, Londra'nın diğer yakasındaki Tottenham Hotspur macerasının zorlu geçen birkaç ayın ardından erken sona ermesiyle Güney Londra'ya geliyor.

Yeni göreviyle ilgili konuşan eski Brondby teknik direktörü, Crystal Palace'a katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. "Burada oturup bu harika futbol kulübünün başında olmak bir onur. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Crystal Palace, İngiltere'de ve Premier League'de köklü bir kulüp. Oyunculara ve kulüpteki herkese yardımcı olmak ve destek vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onlarla tanışmayı da dört gözle bekliyorum," dedi. Bu sözleri Crystal Palace'ın resmî internet sitesi aktardı.

Frank'ın gelişi, 2026-27 sezonunun ilk bölümünde istikrar yakalayamayan Crystal Palace'a güven vermeyi amaçlıyor. Kulüp, ilk on lig maçında yalnızca yedi puan toplayabildi.

Tottenham'daki zorlukların ardından yeni bir fırsat

Frank için bu görev, İngiltere'nin en üst liginde kendini yeniden kanıtlamak adına önemli bir fırsat. Brentford'daki yedi yıllık dönemde kulübü Championship'ten Premier League'de üst sıralarda yer alan bir takıma dönüştürmesi sayesinde itibarı hâlâ yüksek. Gtech Community Stadium'daki görevinde Brentford'ı 2023'te dokuzunculuğa taşıdı ve Premier League'de Yılın Teknik Direktörü ödülüne aday gösterildi.

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Ancak ardından geçtiği Tottenham'daki görevi sekiz aydan kısa sürdü ve kulübün 16. sıraya gerilemesinin ardından şubatta sona erdi. Tottenham'daki dönemi, saha dışı tartışmaların ve onun geleneksel 'Büyük Altılı' kulüplerinden birini çalıştırmaya uygunluğunu sorgulayan şüpheci taraftarları ikna edememesinin gölgesinde kaldı.

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Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Frank'ın sahip olduğu becerilerin takımın ligde yükselmesi için tam da gereken şey olduğuna inanıyor. Parish, Danimarkalı teknik direktörün "hem kazanan takımlar kurma hem de oyuncuları geliştirme konusunda başarısı kanıtlanmış bir geçmişe" sahip olduğunu ve bunun onu mevcut kadro için ideal aday yaptığını belirtti. Kulüp de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada deneyimli teknik direktörün göreve getirildiğini doğrulamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Frank'a kulübede tanıdık isimler eşlik edecek. Brentford'daki başarılı yıllarında birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Andy Quy, teknik ekibinde yer alacak. Geçiş döneminde devamlılığı sağlamak için mevcut yardımcı antrenör Paddy McCarthy de görevini sürdürecek.

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İlk sınavlar ve Avrupa hedefleri

Premier League puan tablosunun son sırasında yer alan bir takımın başına geçen Frank'ın alışma süresi olmayacak. Crystal Palace, düşme hattının üstündeki takımların iki puan gerisinde ve millî aranın hemen ardından 17. sıradaki Coventry City ile kritik bir maça çıkacak.

Bu atama, Sage'in yerine kimin geçeceğine ilişkin yoğun spekülasyonlara son verdi. Crystal Palace'ın adı birçok tanınmış isimle anılmıştı. Sky Sports'a göre yönetim, öncelikli hedefi Frank'ta karar kılmadan önce Frank Lampard, Sean Dyche ve Vitor Pereira gibi adayları değerlendirdi.

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Yaklaşık üç yıl sonrasına uzanan sözleşme, Crystal Palace yönetiminin Frank'ın Tottenham'daki zorluklarından ziyade Brentford'daki başarısını tekrarlayabileceğine güvendiğini gösteriyor. Chelsea ve Aston Villa deplasmanlarını da içeren yaklaşan yılbaşı dönemi, Danimarkalı teknik direktörün Güney Londra'da kısa sürede bir çıkış sağlayıp kulübün bir yıl daha Premier League'de kalmasını güvence altına alıp alamayacağının ilk ciddi sınavı olacak.