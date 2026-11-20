Crystal Palace, antrenör Bernardo Cueva'yı Thomas Frank'ın yeni teknik ekibine katmak için Chelsea ile anlaşmanın eşiğinde. Bu hafta başında göreve getirilen Frank'ın ardından Crystal Palace, Danimarkalı teknik direktörü Brentford döneminden güvendiği eski çalışma arkadaşlarıyla yeniden bir araya getirmek için hızla harekete geçti.

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Palace, Chelsea antrenörü Cueva için anlaşmaya yakın

Crystal Palace'ın, Bernardo Cueva'yı yeni teknik direktör Thomas Frank'ın ekibine katmak için Chelsea ile anlaşmaya yaklaştığı, BBC Sport tarafından bildirildi. Bu hafta başında iki buçuk yıllık sözleşmeyle Selhurst Park'ta göreve başlayan Frank, Brentford'dan eski çalışma arkadaşıyla yeniden bir araya gelmeyi öncelik hâline getirdi.

Cueva'nın ayrılığı konusunda iki Londra kulübü arasındaki görüşmeler ileri aşamada ve anlaşmanın yakın olduğu düşünülüyor. Resmî işlemler önümüzdeki saatlerde tamamlanırsa Meksikalı antrenörün perşembe sabahı Palace'ın antrenman tesislerinde göreve başlaması bekleniyor.

Frank'ın ekibinde daha geniş bir görev

Cueva, İngiliz futbolunda duran top uzmanı olarak ün kazansa da Selhurst Park'ta daha geniş kapsamlı bir görev üstlenecek. Palace, görevlerini yalnızca duran top organizasyonlarıyla sınırlamak yerine onu A takım yardımcı antrenörü olarak görevlendirmeyi planlıyor.

Bu hamle Cueva'yı yeniden Frank'la buluşturacak. Cueva, 2020-21 sezonunda taktik istatistikçi olarak katıldığı Brentford'da Frank'ın yönetiminde başarılı bir dönem geçirmişti. Brentford futbol direktörü Phil Giles, Cueva'nın 2024'te Batı Londra'dan ayrılırken bıraktığı etkiyi şöyle anlatmıştı: "Bernardo, son dört sezonda bizim için harika bir iş çıkardı. İlk sezonu Premier League'e yükselmemizle sona erdi ve üst üste dört sezon Premier League'de yer almamızda kilit rol oynadı."

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Stamford Bridge'de kupalarla geçen dönem

Cueva, Meksika kulübü Guadalajara ve Norveç millî takımında edindiği deneyimin ardından Anthony Barry'nin yerini almak üzere 2024-25 sezonu öncesinde Stamford Bridge'e taşındı. Chelsea'de duran top hazırlıklarını ve oyunun yeniden başladığı pozisyonları yönetti; takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına da yardımcı oldu.

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Batı Londra'daki dönemi kupalar da getirdi. Cueva, hem 2024-25 UEFA Konferans Ligi'ni hem de 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan teknik ekipte yer aldı. Şimdi ise Stamford Bridge'den ayrılıp Güney Londra'da yeni bir Premier League mücadelesine hazırlanıyor.

Frank, Selhurst Park'ta güvendiği isimleri bir araya getiriyor

Cueva, Frank'ın Palace'ta kurduğu yeni teknik ekibe katılması beklenen tek tanıdık isim değil. Daha önce Frank'la Brentford'da çalışan İngiltere yardımcı antrenörü Justin Cochrane ve Danimarka kondisyon antrenörü Chris Haslam'ın da ekibe katılması planlanıyor.

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Tottenham Hotspur, İsveçli antrenör Andreas Georgson için yapılan girişime izin vermezken Palace'ın mevcut antrenörü Paddy McCarthy ve yine Frank'ın Brentford'dan eski çalışma arkadaşlarından kaleci antrenörü Andy Quy görevlerine devam edecek. Frank da önündeki maçlar için kadrosunu şekillendiriyor.