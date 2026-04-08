Álvaro Arbeloa’nın, Real Madrid teknik direktörü olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih maçında Kylian Mbappé’nin başrolde olduğu tartışmalı bir pozisyona ilişkin itirazlarına uzman bir hakem değerlendirmesi yanıt verdi.

Kraliyet ekibi, dün salı akşamı kıta kupasının çeyrek final ilk maçında sahasında konuk ettiği Bayern Münih’e 1-2 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması ise gelecek çarşamba Münih şehrinde oynanacak.

Maçın en tartışmalı anlarından birinde, Bavyera ekibinin savunmacısı Jonathan Tah, Mbappé’ye sert bir müdahalede bulundu; İngiliz hakem Michael Oliver ise sarı kart göstermekle yetindi.

Arbeloa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bayern Münih oyuncusunun Mbappé’ye yaptığı faul nedeniyle nasıl kırmızı kart görmediğini anlamıyorum; bunlar anlaması zor kararlar” dedi.

Buna karşılık, hakemlik konularında uzman İspanyol Archivo Var ağı pozisyonu yorumlayarak hakemin doğru karar verdiğini belirtti.

Oliver’ın maçtaki performansına ilişkin analizinde şu ifadeleri kullandı: “Bu pozisyon muhtemelen maçın en tartışmalı olanı: Tah’ın Mbappé’ye arkadan müdahalesi. Bayern savunmacısı, Fransız forvetin bacağında (baldır bölgesi) kramponunun ön kısmıyla temas etti ve çorabın yırtılmasına kadar giden belirgin bir sıyrığa neden oldu.”

“Görüntü olarak sert görünüyor, ancak değerlendirme temasın niteliğine odaklanmalı” diye ekledi.

Devamında, “Ayak tabanıyla doğrudan bir giriş yok ve aşırı güçle bir baskı da söz konusu değil; sadece yüzeysel bir temas (sıyrık). Bu, sınırda bir pozisyon ve hakemin takdirine giren durumlardan” ifadelerini kullandı.

Ağa göre, hakem doğrudan kırmızı kart gösterseydi VAR devreye girmezdi; ancak sarı kartla yetinilmesi halinde de “açık ve bariz hata” olmadığı için VAR’ın müdahale etmesi mümkün değil.

Ağ, pozisyona ilişkin yorumunu şu sözlerle tamamladı: “Bu, hakemlik açısından doğru şekilde ele alınmış ‘gri’ bir durumdur.”

Olise penaltıyı hak etti mi?

Maçın son dakikalarında yaşanan bir diğer tartışmalı pozisyonda Michael Olise, Carrearas’ın müdahalesi nedeniyle penaltı talep etti.

Top havadan yüksek geldi; Bayern’in forveti kontrol etmek için geri çekilirken, Real Madrid savunmacısı da aynı noktaya doğru ilerledi; böylece yolları kesişti ve bir temas yaşandı.

Archivo Var, “Pozisyonun özü şu noktada yatıyor: Carrearas, Olise’ye doğru atılgan biçimde yönelmedi; iki oyuncu aynı alanda buluştu. Olise geri çekildi, Carrearas ise ileri çıktı; bu da iki rotanın kesişmesine ve temasın oluşmasına yol açtı” diye açıkladı.

“Temas var, ancak hakemin müdahalesini gerektirecek kadar net bir faul seviyesine çıkmıyor. Yine ‘gri’ bir durumla karşı karşıyayız: Penaltı verilse abartılı bir karar sayılmazdı, ama verilmemesi de savunulabilir bir karar; dolayısıyla VAR’ın müdahalesine yer yok” diye ekledi.

