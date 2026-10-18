Thijs Oosting, babası Joseph'e acı yaşattı ve PEC Zwolle'ye IJssel derbisinde galibiyeti getirdi





















PEC Zwolle, pazar öğleden sonra geçici teknik direktör ikilisi Dennis van der Ree ve Maikel van der Werff yönetiminde rakibi Go Ahead Eagles'ı mağlup etti. Zwolle ekibinde iki gol atan Thijs Oosting maçın yıldızı oldu.

PEC Zwolle, geçen hafta sonu SC Cambuur'a 0-1 yenilmesinin ardından Henry van der Vegt ile yollarını ayırmıştı. Zwolle ekibi, geçici teknik direktör ikilisi Van de Ree ve Van der Werff yönetiminde çok daha iyi bir performans sergiledi.

Ev sahibi ekibin iyi başlangıcına rağmen Go Ahead Eagles, MAC3Park'ta oyunun gidişatına ters düşen bir golle öne geçti. Savunmadan gönderilen uzun topu Sherel Floranus kesemedi ve bu pozisyonda sakatlandı.

Top Floranus'u geçti ve Viktor Edvardsen tarafından kale önüne gönderildi. Kaleci Jasper Schendelaar pozisyonda tamamen boşa çıkınca Stefán Ingi Sigurdarson yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 0-1.

İlk golün ardından PEC Zwolle baskısını artırdı. On sekiz yaşındaki Gilles van der Wal dönerek yaptığı vuruşta topu az farkla auta gönderirken Sydney van Hooijdonk'un şutu da kalenin hemen yanından geçti.

İkinci yarıda ev sahibi ekip son vuruşlarda daha şanslıydı. Ceza sahasının hemen dışından şutunu çeken Van Hooijdonk, topu direğin iç kısmına çarptırarak güzel bir gole imza attı: 1-1. Kısa süre sonra Thijs Oosting, üst direğin alt kısmına çarpan çok sert bir şutla Go Ahead'in teknik direktörü olan babası Joseph Oosting'i üzdü.

Bir süre sonra Oosting bir kez daha güzel bir gol attı. Sol kanattan gelen ortayı kalenin üst köşesine göndererek babasına karşı beşinci golünü kaydetti. Maçın son bölümünde Koen Kostons da skora katkıda bulundu: 4-1.

Bu galibiyetle PEC Zwolle 15. sıraya yükseldi. Go Ahead Eagles ise VriendenLoterij Eredivisie'de dokuzuncu sırada kaldı.