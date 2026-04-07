Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, Şampiyonlar Ligi’nde iki takım arasındaki maçta Bayern Münih kalecisi Alman Manuel Neuer’in direncini kırmayı başardı.

Mbappé, maçın ikinci yarısında, Alman kalecinin art arda yaptığı kurtarışların ardından Trent Alexander-Arnold’un isabetli yerden ortasını değerlendirerek Neuer’in ağlarını havalandırdı.

Buna rağmen, bu akşam (Salı) “Santiago Bernabéu” Stadı’nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını Bayern Münih 2-1 kazandı.

Neuer maçta dikkat çekici bir performans sergiledi ve Real Madridli oyuncuların ceza sahası içinden ve dışından gelen tehlikeli şutlarına 9 kurtarış yaptı.

Neuer, bugün Mbappé için adeta bir “kâbus” oldu; Fransız yıldızın özellikle tek sezonda kıta turnuvasında en çok gol atan oyuncu olarak Cristiano Ronaldo’nun rekorunu yakalamaya çalıştığı düşünüldüğünde, onu birden fazla kez gol atmakten alıkoydu.

Ancak Mbappé’nin golü, Neuer’in Real Madrid’e karşı kariyerinde ilk kez gol yemeden maçı tamamlama şansını elinden aldı; zira Alman kaleci, “Los Blancos”a karşı 9 maça çıktı ve her seferinde gol yedi.

Alman kaleci, kurtarışların ardından provokatif el hareketleriyle Mbappé’ye meydan okumaya çalıştı ve bu da ikili arasında bir düelloya dönüştü.

Ancak bu rekabet, yaklaşık 6 yıl önce yaşananları akıllara getiriyor; Neuer o zaman Mbappé’nin eski takımı Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasına engel olmuştu.

O dönemde Mbappé, PSG ile kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyordu ve Fransız ekibi şampiyonluğun en güçlü adayıydı; ancak Neuer karşılarına dikildi ve 2020’deki finalde Bavyera ekibini 1-0’lık galibiyete taşıdı.

Mbappé hâlâ Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk kupasının peşinde; Neuer gelecek hafta oynanacak rövanşta da aynı parlaklığı tekrarlarsa, Fransız yıldızı bir kez daha turnuvanın dışına itebilir ve onun sıkıntısı devam edebilir.