Thierry Henry'nin Kanada takımı Montreal'deki macerası sona erdi

Fransız futbol efsanesi geçtiğimiz sezon çalıştırdığı MLS'in Kanada temsilcisinden ayrılma kararı aldı.

MLS'in Kanada temsilcisi Montreal bir süredir teknik direktörlük görevini getiren Fransız futbol efsanesi Thierry Henry ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon takımını MLS play off'larına taşımayı başaran 43 yaşındaki teknik adamın ailesine daha yakın olmak için bu yönde bir karar aldığı ifade edildi.

Henry'nin adı teknik direktörü Neil Lennon ile yollarını ayıran Celtic ile anılıyor.

Daha önce 2018-2019 sezonunda Monaco'yu da çalıştıran Henry Fransız ekibinin başında çıktığı 20 maçta 4 galibiyette kalınca başarısız bir deneyimin ardından görevden ayrılma kararı almıştı.

Ailevi sebepler

Ayrılık kararının gerekçelerini sıralayan Henry, "Kolay bir karar olmadığını söyleyebilirim. Pandemiden dolayı uzun bir süre çocuklarımdan uzak yaşadım ve bu bizim için çok zordu. Üzülerek söylüyorum ki yeniden Londra'ya dönebilmek için ayrılmaya karar verdim. Montreal'de geçirdiğim süre boyunca bana her zaman iyi davranan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve kulüp personeline çok teşekkür ederim" dedi.

Çeyrek finale çıkartmıştı

Monaco'daki başarısız döneminin ardından Kanada temsilcisinin başına geçen Henry geçtiğimiz sezon kulübü 2016'dan bu yana ilk defa play off'a taşıyan teknik adam olmuştu. Montreal Impact'ı CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıyan Henry, takımının Honduras ekibi CD Olimpia'ya deplasman golü kuralıyla elenmesinin önüne geçememişti.

Arayış başladı

Henry'ye takıma kattıkları için teşekkür eden sportif direktör Olivier Renard, "Birlikte kulübü daha üst bir seviyeye taşımak istedik ve bu yolda elimizden geleni yaptık. Şimdi yeni bir başantrenör bulmamız gerekiyor ve arayışlarımıza başladık" dedi.