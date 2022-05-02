Thierry Henry, Arsenal'in William Saliba'ya yaptığı muameleye öfkesini dile getirerek, "Hata yapmasına bile izin vermediler" dedi.

Arsenal, temmuz 2019'da Saint Etienne'den Saliba'yı 27 milyon sterlin karşılığında transfer etti ve oyuncuyu tekrarda St Etienne'e kiralık olarak geri gönderdi.

Fransız oyuncu, o zamandan bu yana iki kez daha farklı kulüplere kiralandı. Bir önceki sezonu Nice'te geçiren Saliba, 2021-22 sezonunu ise Marsilya ile tamamlıyor.

Henry, Saliba hakkında ne dedi?

Henry, Mikel Arteta'nın Stade Velodrome'da kalitesini son 10 ayda kanıtladığına inandığı Saliba'yı nasıl idare ettiğini sorguladı.

Arsenal efsanesi, Amazon Prime'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hata yapmasına bile izin vermediler.

"Yeri için rekabet etme şansı bile olmadı. Burada yaptığı şeyler olağanüstü. Fransa Millî Takımı'na bile seçilerek ödüllendirildi.

"Artık Arsenal'e ait, sonu nereye varacak bilmiyorum. Bu konuda kendisini ifade etmesinin biraz zor olduğunu gördük.

"Bildiğim tek şey, Arsenal kadrosuna dahil olabilirdi.

Saliba geleceği hakkında ne söyledi?

Saliba, Marsilya'nın pazar günü Lyon'a 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından, önümüzdeki sezonda da Marsilya'da kalma ihtimaline yönelik soruları şöyle yanıtladı:

"Dileğim sezonu iyi bitirmek. Bir daha geri dönmeme ihtimaline karşı burada iyi iz bırakmak. Ama geleceğim hakkında çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Çok düşündüğümde sahaya daha az odaklanıyorum.

"Ne olursa olsun Marsilya'ya geri dönmekten mutluluk duyarım. Burası Marsilya, benim kulübüm."

Saliba'nın Arsenal ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak 21 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Marsilya ile Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinden dolayı şimdiden heyecanlı.

"Marsilya ile Şampiyonlar Ligi mi? Konferans Ligi veya Ligue 1'deki atmosferi gördüğünüzde, salı veya çarşamba akşamlarının nasıl olacağını hayal bile edemiyorum."

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